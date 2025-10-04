Roma, due incendi nella notte: paura a Laurentino 38 e Prati, evacuati interi condomìni

Serata e notte di fuoco nella Capitale. Due diversi incendi — uno al Laurentino 38 e l’altro nel quartiere Prati — hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, costringendo decine di famiglie a lasciare le proprie abitazioni.

Laurentino, olio bollente scatena le fiamme in cucina

Il primo episodio si è verificato ieri sera poco dopo le 21, in via De Rubertis, zona Laurentino 38.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione Cecchignola e del Nucleo Radiomobile di Roma, le fiamme sono divampate nella cucina di un appartamento al primo piano di un palazzo di sette.

A provocarle sarebbe stato un incidente domestico: la proprietaria, una 26enne, avrebbe fatto accidentalmente cadere dell’olio bollente sui fornelli, innescando l’incendio.

Il rogo, che ha danneggiato parte della cucina, è stato domato dai Vigili del Fuoco, che hanno poi dichiarato inagibile l’abitazione.

La giovane è stata trasportata in codice verde all’ospedale Campus Biomedico di Trigoria, per accertamenti.

Nel frattempo, alcuni condomini — allarmati dal fumo denso che si era diffuso nello stabile — sono usciti in strada a scopo precauzionale, rientrando solo dopo l’intervento dei soccorritori.

Prati, fiamme nel seminterrato: evacuate dieci famiglie

Poche ore dopo, intorno alle 2:20 della notte, un secondo incendio ha fatto scattare l’allarme in via dei Dardanelli, nel quartiere Prati.

Qui i Carabinieri delle Stazioni Trionfale e Medaglie d’Oro sono intervenuti in un condominio di sei piani dove le fiamme stavano divorando un appartamento al piano seminterrato, di proprietà di una 41enne italiana.

L’intero edificio è stato evacuato e dieci famiglie sono state messe in sicurezza mentre i Vigili del Fuoco lavoravano per domare il rogo.

La proprietaria dell’abitazione e un 77enne, residente nello stabile, sono stati portati all’ospedale Santo Spirito: la prima per inalazione di monossido di carbonio, il secondo per le ferite riportate durante l’evacuazione. Entrambi sono in codice giallo.

Tre appartamenti dello stabile sono stati dichiarati inagibili. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per stabilire le cause dell’incendio.

Paura ma nessun ferito grave

Due episodi distinti, a distanza di poche ore, che hanno riportato la paura nei quartieri di Roma sud e Roma nord.

