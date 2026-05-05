Roma e Lazio, torna l’ombrello: allerta meteo gialla per le prossime 36 ore

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di livello giallo su Roma e su gran parte del Lazio, valida dalla tarda serata di martedì 5 maggio e per le successive 24-36 ore.

Secondo le previsioni, il cielo tornerà a chiudersi con l’arrivo di precipitazioni che potranno manifestarsi in forma isolata o più diffusa.

Non si escludono rovesci intensi e brevi temporali, con accumuli complessivi che, pur generalmente contenuti, potranno risultare localmente moderati.

Un quadro che invita alla prudenza, soprattutto nelle ore notturne e nelle prime fasi della giornata successiva, quando i fenomeni potrebbero risultare più insistenti.

L’allerta gialla, infatti, segnala possibili criticità di natura idrogeologica e disagi alla circolazione, in particolare nelle aree più sensibili.

Le autorità raccomandano attenzione negli spostamenti e nelle attività all’aperto, in attesa di un miglioramento previsto solo al termine della fase perturbata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.