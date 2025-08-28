Roma, fiamme e fumo su Idrovore Magliana e Tor Carbone: incendi visibili da chilometri

Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo questa mattina, visibile da chilometri di distanza, mentre Roma faceva i conti con due incendi in contemporanea.

Il primo rogo è scoppiato poco dopo mezzogiorno in zona Tor di Valle – Magliana Vecchia, in via delle Idrovore della Magliana.

Sterpaglie secche alimentate dal vento hanno preso rapidamente fuoco, generando fumo denso che ha raggiunto la vicina autostrada Roma-Fiumicino e alcune palazzine limitrofe.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XI gruppo Marconi della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, allertati dal 112.

“Incendio altezza Idrovora della Magliana – denuncia il consigliere di Fratelli d’Italia al municipio XI Marco Palma -. Gesti irresponsabili frutto anche della totale mancanza di controllo del territorio sotto diversi aspetti, anche nella sua parti già a livello di criticità elevato o già oggetto di incendi. Interrogazione in consiglio”.

Non molto distante, nella zona di Tor Carbone, in via degli Eugenii a ridosso dell’Appia Antica, un altro incendio ha minacciato l’area circostante, con il fumo che ha invaso anche quartieri come Tuscolano e Appia Pignatelli.

Anche qui a bruciare sono state vaste distese di sterpaglie, propagate rapidamente dal vento. Sul posto le squadre 12A, 3A e AB12 dei Vigili del Fuoco, supportate da moduli della Protezione Civile.

Queste aree non sono nuove a episodi del genere: tra via della Fotografia, via Muracci dell’Ospedaletto, via Appia Antica e via di Tor Carbone, in passato si erano già registrati numerosi roghi, rendendo la gestione della sicurezza e la prevenzione ancora più cruciali.

