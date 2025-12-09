Roma, giovane 23enne violentata davanti alla metro B1 Jonio

Roma è scossa da un grave episodio di violenza sessuale avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, poco dopo la mezzanotte, in zona Val Melaina, davanti alla fermata Jonio della metro B1.

Secondo quanto ricostruito, una studentessa di 23 anni, dopo essere uscita dalla metropolitana, sarebbe stata avvicinata da tre uomini.

Due di loro l’avrebbero immobilizzata, mentre il terzo l’avrebbe violentata in strada. Dopo l’aggressione, i tre uomini sarebbero fuggiti.

La giovane, sotto shock, si è recata da sola in ospedale, dove ha raccontato l’accaduto ai medici e ai carabinieri.

La Procura di Roma ha immediatamente aperto un’indagine per violenza sessuale, coordinando le attività investigative con i carabinieri della compagnia Montesacro e il nucleo investigativo di Roma.

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e della metropolitana per ricostruire il percorso della vittima e individuare i responsabili.

Al momento non è chiaro se gli aggressori fossero anche loro in metro prima dell’aggressione. La ragazza ha descritto tre uomini di età non precisata, comparsi improvvisamente dal nulla.

Sono in corso le indagini per identificare e rintracciare il branco.

