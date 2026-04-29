Roma, il programma del 1° maggio 2026 tra cultura, eventi e sostenibilità

Roma si prepara a un 1° maggio 2026 dal profilo sempre più sfaccettato, in cui la tradizionale Festa dei Lavoratori si trasforma in una giornata diffusa tra musica, cultura, sperimentazione e richiami alla sostenibilità.

Un calendario fitto che attraversa la città e si spinge fino ai borghi del Lazio, confermando la vocazione della Capitale a trasformare la ricorrenza in un grande evento collettivo.

Piazza San Giovanni e il Concertone del futuro

Il centro simbolico resta Piazza San Giovanni, dove andrà in scena il tradizionale Concertone del Primo Maggio. L’edizione 2026 punta a intrecciare spettacolo e attualità, scegliendo come tema portante il rapporto tra lavoro e intelligenza artificiale, tra nuove tecnologie e trasformazioni del mercato occupazionale.

Una line-up pensata per unire pubblici diversi: dalla canzone d’autore alle sonorità pop e urban. Sul palco si alterneranno artisti come Riccardo Cocciante e Niccolò Fabi, insieme a protagonisti della scena contemporanea come Emma, Irama e Madame, fino alle nuove generazioni rappresentate da Geolier e Fulminacci.

L’ingresso sarà gratuito, con la consueta grande affluenza attesa fin dalle prime ore del mattino e un impianto scenico pensato per accogliere migliaia di persone.

La città si apre tra verde e nuovi spazi

Accanto al grande evento musicale, il 1° maggio romano si espande in una rete di iniziative diffuse sul territorio. Tra queste, l’inaugurazione del nuovo Parco Caracalla in viale Guido Baccelli, che per l’occasione ospiterà attività all’aperto, street food e momenti di intrattenimento dedicati a un pubblico trasversale.

Nel segno della sostenibilità si inserisce anche la Roma Vegan Festival, in programma alla Città dell’Altra Economia a Testaccio dal 1 al 3 maggio. Un appuntamento dedicato all’artigianato green, all’alimentazione consapevole e al confronto su temi ambientali ed etici.

Tra vintage, memoria e musica popolare

Non mancano gli appuntamenti legati alla tradizione e alla cultura popolare. Al Garum Museo della Cucina, con vista sul Circo Massimo, torna “Ficus al Massimo”, mercatino dedicato al design indipendente e al vintage, che chiude la stagione primaverile.

All’Auditorium Conciliazione, invece, l’Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana portano in scena “Si canta maggio”, spettacolo dedicato alla tradizione orale e ai canti femminili legati al lavoro e alla memoria collettiva.

Fuori città, la festa della tradizione

Per chi sceglie di lasciare Roma, resta immutato il richiamo delle sagre del Lazio. A Filacciano torna la storica Sagra delle Fave e del Pecorino, giunta alla sua 42ª edizione.

Tra stand gastronomici, musica popolare e un’atmosfera sospesa nel tempo, il borgo conferma la centralità di una tradizione che accompagna da sempre il ponte del Primo Maggio, legata ai sapori e ai riti della campagna romana.

Una festa sempre più policentrica

Il 1° maggio 2026 si conferma così una giornata a più velocità: grande evento nazionale e insieme mosaico di iniziative locali.

Un equilibrio tra spettacolo e riflessione, intrattenimento e temi sociali, che restituisce la fotografia di una città in continua trasformazione, capace di reinventare una delle sue ricorrenze più simboliche senza perderne il significato originario.

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