Roma, il Tar blocca l’accorpamento Falcone-Sordi: “Una vittoria storica delle famiglie”

Una battaglia lunga mesi, fatta di assemblee, lettere e infine carte bollate, che si conclude – almeno per ora – con un colpo di scena: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da 230 famiglie contro l’accorpamento degli istituti comprensivi Giovanni Falcone e Alberto Sordi del municipio IV, previsto dal piano di dimensionamento scolastico regionale per il 2025/26.

Per i genitori, che si sono uniti in un fronte compatto, è una vittoria dal sapore speciale: “Abbiamo difeso le nostre scuole e i nostri figli”, dicono. Per l’assessora alla Scuola del municipio IV, Annarita Leobruni, è addirittura una “vittoria storica contro un’amministrazione di destra che ha ignorato i territori”.

Il ricorso e la decisione del Tar

Il contestato piano regionale, approvato lo scorso dicembre, prevedeva 23 tagli di autonomie scolastiche in tutto il Lazio, due dei quali proprio nel municipio IV: il Falcone-Sordi e l’accorpamento tra il Palombini e il Perlasca. Una scelta che aveva sorpreso molti, perché la Città metropolitana di Roma e lo stesso municipio non avevano indicato la necessità di fusioni.

Il Tar ha accolto le ragioni delle famiglie, evidenziando gravi carenze di motivazione nel provvedimento regionale. “Il provvedimento impugnato – scrivono i giudici – non reca alcuna motivazione circa le ragioni dell’aggregazione dei due istituti, difettando così di congrua motivazione e di completa istruttoria”. In altre parole, la Regione avrebbe deciso di discostarsi dalle proposte del Comune senza spiegare perché, né coinvolgere pienamente le amministrazioni interessate.

Reazioni: entusiasmo nel Municipio IV, tensione con la Regione

La sentenza è stata accolta con entusiasmo nel quartiere: “Complimenti alle famiglie dell’IC Alberto Sordi e a chi ha creduto fino in fondo in questa battaglia – sottolinea Leobruni –. Questo dimostra che quando i cittadini si uniscono possono cambiare le cose”.

Il minisindaco Massimiliano Umberti rincara la dose chiedendo le dimissioni dell’assessore regionale Schiboni, definendole “un atto dovuto di serietà amministrativa nei confronti dei cittadini”.

Dal canto suo, la Regione Lazio guidata da Francesco Rocca prende tempo: “Sono in corso valutazioni”, fanno sapere. Non è escluso che la sentenza venga impugnata, come già avvenuto per il caso dell’istituto “Carmine” di Viterbo, per chiedere la sospensiva. Intanto, gli altri accorpamenti previsti dalla delibera restano validi.

E adesso?

La partita non è chiusa: se la Regione dovesse ricorrere, la vicenda potrebbe spostarsi al Consiglio di Stato. Ma per ora, nel municipio IV, l’aria è di festa.

