Roma imbiancata dalla grandine: chicchi di ghiaccio poco dopo le 17

Roma è stata colta di sorpresa nel tardo pomeriggio di venerdì 21 novembre, quando, poco dopo le 17, una grandinata improvvisa ha colpito diverse zone della città, da Monteverde a Trastevere.

I “chicchi” di ghiaccio sono piombati all’improvviso, mentre era già in corso una pioggia intensa iniziata poco prima.

Nel giro di pochi minuti, strade, marciapiedi e parabrezza delle auto si sono imbiancati, creando un velo ghiacciato che ha trasformato il paesaggio urbano.

Numerose le segnalazioni arrivate da più quartieri: chi si trovava a camminare per strada è stato colto di sorpresa e ha cercato riparo come poteva, sotto portoni, pensiline e negozi aperti.

