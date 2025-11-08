Roma, in arrivo Julia 3.0: l’intelligenza artificiale al servizio dei cittadini

Un assistente virtuale capace di dialogare, capire le esigenze dei cittadini e fornire documenti in tempo reale.

Si chiama Julia 3.0 e, come ha annunciato Roberto Gualtieri durante il suo quarto Rapporto alla città, arriverà entro l’estate.

Sarà la prima intelligenza generativa urbana di Roma, progettata per diventare la porta d’ingresso ai servizi digitali di Roma Capitale: disponibile sia come app sia sul portale istituzionale.

“Julia sarà in grado di adattarsi alle necessità reali di ogni cittadino”, ha spiegato il sindaco, illustrando il funzionamento del nuovo sistema.

Dall’anagrafe ai pagamenti: tutto in un’unica piattaforma

La nuova versione potrà fornire informazioni e documenti personalizzati, superando la logica dei semplici sportelli digitali.

Gualtieri ha mostrato alcuni esempi pratici: Julia potrà riconoscere che, per una richiesta di mutuo, serve il certificato di residenza e fornirlo subito; oppure indicare dove si trova un’auto rimossa, partendo solo dal numero di targa.

Entro la fine dell’anno, il Comune integrerà nella piattaforma i portali delle società partecipate e i principali servizi civici, dall’anagrafe alle scuole fino ai pagamenti online, così da offrire un solo punto digitale di accesso per tutti.

Un progetto del Pnrr per la “Roma digitale”

Julia nasce grazie ai fondi del Pnrr, dopo la riorganizzazione delle banche dati comunali. L’attuale versione 2.0 fornisce già informazioni certificate in 80 lingue su mobilità, eventi, mostre e tempi di attesa nei pronto soccorso.

Con la versione 3.0, l’obiettivo è più ambizioso: trasformare Julia nel cuore digitale della città, uno strumento capace non solo di semplificare la burocrazia ma anche di promuovere un turismo più diffuso, con itinerari personalizzati e percorsi che valorizzino anche i quartieri lontani dal centro storico.

“Roma diventa una città più intelligente e più vicina alle persone – ha sottolineato Gualtieri –. Julia sarà la voce digitale della Capitale, un simbolo di innovazione e di servizio pubblico moderno.”

