Roma, incubo a Regina Coeli: detenuto sequestrato e pestato in cella dai compagni

Un rifiuto che si trasforma in incubo. È la vicenda drammatica raccolta da Adnkronos, dove un ex detenuto del carcere romano di Regina Coeli, ha scelto di denunciare quanto subito lo scorso luglio: due giorni e mezzo di violenze, pestaggi e torture per essersi opposto a nascondere un cellulare.

Tutto comincia quando l’uomo rifiuta di fare da “custode” a un telefono, arrivato in sezione con un “lancio” dall’esterno insieme a droga. Quel “no” gli costa caro. “Mi hanno colpito con schiaffi e pugni”, spiega.

Ma non è solo violenza: scatta anche il ricatto. Uno dei detenuti contatta sua madre, imponendogli di chiederle soldi tramite una ricarica postepay. La donna non cede. È allora che la furia dei compagni esplode di nuovo.

Le botte si fanno più brutali: tagli alla gamba con coltelli rudimentali, percosse con bastoni, pugni alla testa. Poi l’orrore: viene legato al letto a castello con lenzuola strette al petto e ai piedi. Immobilizzato, non può muoversi né bere, né mangiare, né andare in bagno.

“Mi tenevano sotto controllo, impedendomi di chiamare soccorso”, racconta. Una notte, l’aggressione più feroce: “Mi hanno infilato due dita nell’occhio destro spingendo fino a farmi sanguinare. Ho pensato di perderlo”.

Dopo più di due giorni, arriva l’occasione per chiedere aiuto. Quando un agente di polizia penitenziaria entra in cella, il detenuto trova il coraggio di lanciarsi dal letto con il materasso: “Mi sono buttato per chiedere aiuto”.

Trasportato d’urgenza negli ospedali Santo Spirito e Oftalmico, i medici riscontrano ferite da taglio, ecchimosi, dolori diffusi e un enoftalmo — l’infossamento del bulbo oculare. La prognosi è di 25 giorni.

“Ancora oggi dall’occhio destro non vedo bene”, spiega, assistito dall’avvocato Marco Valerio Verni. Ma a pesare di più sono le cicatrici invisibili: “Ho vissuto un incubo, pensavo di morire. Non dormo più, mi sveglio ogni notte”.

Era la sua prima volta in carcere. “Chi sbaglia deve pagare, ma non così”, sottolinea. E la scelta di denunciare nasce dal desiderio di impedire che altri vivano lo stesso calvario: “Non deve succedere a nessuno quello che è successo a me”.

La Procura di Roma ha aperto un’indagine. La vicenda ha acceso i riflettori su un sistema parallelo fatto di violenze, traffici di droga e cellulari, veri e propri “servizi a pagamento” gestiti da gruppi organizzati all’interno del carcere.

Nelle ultime perquisizioni, gli agenti hanno trovato telefoni, droga e armi rudimentali. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di reati associativi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.