Roma, incubo stalking in viale Jonio: tenta di sfondare la porta della madre, arrestato 24enne

Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando la quiete di un condominio di viale Jonio è stata spezzata da urla e colpi alla porta.

Un incubo che una donna conosceva già troppo bene stava per ripetersi. Sotto casa si era presentato il figlio, un 24enne con precedenti specifici, nonostante su di lui gravasse un divieto assoluto di avvicinamento.

L’allarme che ha evitato il peggio

A fare la differenza, questa volta, è stata la tecnologia. Alle 23:40 il dispositivo anti-stalking in dotazione alla donna ha rilevato la presenza del giovane all’interno della “zona rossa” vietata, facendo scattare automaticamente l’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri.

Mentre le pattuglie si mettevano in movimento, i militari hanno contattato telefonicamente la vittima.

Dall’altra parte della linea, la donna ha raccontato in tempo reale momenti di terrore: il figlio stava tentando di forzare con violenza la porta d’ingresso per entrare nell’appartamento.

L’intervento in flagranza

I Carabinieri della stazione di San Basilio sono arrivati in pochi minuti, sorprendendo il 24enne ancora sul pianerottolo.

L’uomo è stato bloccato prima che riuscisse a introdursi in casa, ponendo fine a una situazione che avrebbe potuto degenerare in modo drammatico.

L’arresto e il rito direttissimo

Il giovane è stato arrestato in flagranza per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Informato il magistrato di turno, il 24enne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

