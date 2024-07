Roma-Juve: Chiesa ancora in bilico, Soulé alternativa gradita

Federico Chiesa ancora un miraggio? La trattativa per il grande colpo estivo della Roma, l’esterno offensivo Federico Chiesa, sembra arenarsi. Il giocatore, desideroso di giocare in Champions League, sarebbe in attesa di una chiamata da un club europeo di alto livello, mentre la Roma e la Juventus hanno già raggiunto un accordo di massima per poco più di 20 milioni di euro.

La titubanza di Chiesa, poco convinto di trasferirsi alla Roma, spinge la dirigenza giallorossa a esplorare altre piste.

Soulé: l’argentino come possibile piano B? Ecco che entra in gioco Matias Soulé, giovane talento argentino di proprietà della Juventus. Reduce da una stagione positiva al Frosinone con 11 reti in 36 presenze, Soulé ha già espresso la sua disponibilità a trasferirsi alla Roma, dove ritroverebbe i connazionali Dybala e Paredes. Il giocatore, particolarmente apprezzato da mister De Rossi, rappresenta un’alternativa gradita a Chiesa.

Leicester in agguato, la Roma non molla: La Roma, però, non è l’unica squadra interessata a Soulé. Il Leicester ha infatti offerto ai bianconeri circa 30 milioni di euro, cifra in linea con le richieste di Giuntoli.

La Roma, consapevole di essere indietro nella trattativa con la Juventus, non vorrebbe superare i 25 milioni (bonus compresi) e vorrebbe inserire contropartite tecniche, come El Shaarawy o Abraham.

L’obiettivo di Ghisolfi sarebbe quello di inserire una clausola sulla futura rivendita dell’argentino per abbassare le pretese economiche juventine e sfruttare la volontà del calciatore, che preferirebbe la Serie A e la Roma al Leicester.

