Roma, la cura dell’Alzheimer entra nelle case: assistenza gratuita e servizi domiciliari per i più fragili

Un nuovo paradigma per l’assistenza ai malati di Alzheimer nella Capitale: non più solo centri diurni, ma una rete di supporto che entra direttamente nelle case delle famiglie più colpite.

La Giunta capitolina ha approvato una delibera cruciale che ridisegna i servizi del Polo Alzheimer di Roma Capitale, introducendo per la prima volta interventi individuali a domicilio dedicati a chi versa in condizioni di particolare gravità.

Una rete senza confini: il sistema cittadino

La vera svolta strutturale risiede nel superamento della frammentazione amministrativa. Grazie a un protocollo d’intesa siglato con le tre Asl romane, il Polo cittadino garantisce oggi un servizio omogeneo su tutto il territorio comunale.

Questo significa che i cittadini non sono più vincolati alla residenza nel proprio Municipio per accedere alle cure: il sistema è diventato “cittadino”, abbattendo le barriere territoriali e le differenze di integrazione sociosanitaria.

I numeri del potenziamento

Il Polo Cittadino Alzheimer si articola su 16 presidi, suddivisi tra 7 centri dipartimentali e 9 municipali. Con il nuovo provvedimento, la capacità assistenziale subisce un incremento significativo:

Assistenza Domiciliare : vengono istituiti 140 nuovi servizi di supporto per i pazienti gravi che non possono frequentare i centri.

Posti nei Centri : si confermano i 214 posti nei centri dipartimentali e i 184 in quelli municipali.

Capacità Totale: complessivamente, Roma sarà in grado di assistere 538 persone, garantendo continuità di cura anche in caso di peggioramento delle condizioni cliniche.

Gratuità e supporto alle famiglie

L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, ha sottolineato come la delibera punti a offrire un aiuto concreto e gratuito in un percorso spesso “difficile e doloroso” per i familiari. Tra le novità più rilevanti spicca infatti la totale gratuità del servizio, che include ora anche il pasto e il trasporto.

Oltre all’assistenza diretta al malato, i centri si confermano punti di riferimento essenziali per il sostegno psicologico dei caregiver e per ricevere orientamento sulle modalità di gestione quotidiana della patologia.

Qualità e formazione

Per garantire standard assistenziali elevati, il Dipartimento Politiche Sociali ha programmato un piano di formazione continua della durata di quattro anni rivolto a tutti gli operatori del settore, incentivando l’aggiornamento costante delle competenze professionali in un ambito così delicato.

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