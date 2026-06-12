Roma, la stangata degli affitti: i canoni volano al +37%, ma i salari restano al palo

La Capitale d’Italia continua a esercitare una forza d’attrazione formidabile su professionisti, nuclei familiari e studenti fuori sede, ma si sta trasformando al contempo in una metropoli respingente per chiunque cerchi un tetto sotto cui vivere.

Il mercato delle locazioni viaggia a velocità supersonica, mentre le buste paga dei romani si muovono a passo di lumaca.

È una forbice reddituale che si allarga inesorabilmente e che rischia di trasformare il diritto alla casa in un lusso d’élite, accessibile a una platea di privilegiati sempre più ristretta.

Il quadro emerge dall’ultimo focus statistico curato dalla Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) di Roma, che mette nero su bianco un trend strutturale: l’impennata dei costi d’affitto ha surclassato l’evoluzione dei salari.

Un’onda anomala che non risparmia più alcuna zona, travalicando i confini storici del centro monumentale o dei rioni a forte vocazione turistica per investire con la stessa violenza i quartieri semicentrali e i quadranti della periferia profonda.

I numeri non lasciano spazio a interpretazioni. Nell’arco degli ultimi sei anni, la tariffa mensile media per la locazione di un appartamento standard di circa 70 metri quadrati ha subito una vertiginosa impennata, schizzando da una base inferiore ai mille euro fino a superare la barriera dei 1.300 euro.

Si tratta di una crescita record che sfiora il 37%, un dato macroscopico se paragonato all’andamento delle retribuzioni medie dei lavoratori, cresciute nello stesso arco temporale di un misero 11%.

Questa asimmetria finanziaria si traduce in un sacrificio quotidiano per i bilanci domestici: oggi, all’ombra del Colosseo, la spesa per l’alloggio assorbe regolarmente oltre il 50% dello stipendio netto mensile di un lavoratore.

Un parametro critico che inserisce Roma tra le aree metropolitane d’Italia in cui il costo dell’abitare mostra l’indice di gravità più alto, lasciando pochissimo margine di manovra per le spese correnti, le utenze, i consumi interni e la capacità di risparmio delle famiglie.

A esasperare le difficoltà di chi cerca una sistemazione si aggiungono le rigide barriere d’accesso imposte dal mercato. Intorpiditi dal timore della morosità, i proprietari immobiliari esigono garanzie fideiussorie e reddituali sempre più severe.

La prassi consolidata nelle agenzie immobiliari prevede che il reddito certificato dell’aspirante inquilino sia pari ad almeno tre volte l’ammontare del canone richiesto. Una clausola d’acciaio che, incrociata con l’attuale livello medio delle retribuzioni, finisce per tagliare fuori una quota enorme di lavoratori.

Per un giovane dipendente, un precario o un quadro medio che percepisce un salario netto di circa 1.500 euro al mese, l’accesso a un regolare contratto d’affitto a prezzi di mercato si trasforma in un vicolo cieco.

La ricerca della casa si sposta così fatalmente verso l’estremo hinterland o i comuni della provincia, alimentando una progressiva espulsione dei ceti a reddito fisso dalla città consolidata.

Le ricadute di questa mutazione urbanistica si avvertono nel tessuto sociale profondo della città, determinando dinamiche generazionali e demografiche ben precise:

Generazione Bloccata: Giovani professionisti e coppie under 35 si vedono costretti a posticipare a tempo indeterminato l’uscita dal nucleo d’origine e l’indipendenza abitativa.

Pendolarismo Forzato: Impiegati e addetti ai servizi affrontano quotidianamente ore di viaggio sui mezzi pubblici o in auto, confinati in periferie lontane dal proprio posto di lavoro.

Perdita di Attrattività: La difficoltà strutturale nel reperire alloggi accessibili rischia di frenare l’arrivo di nuovi talenti e competenze, minando la competitività economica della Capitale.

Al di là delle tabelle economiche, la questione interroga direttamente le prospettive di sviluppo futuro della città.

Una metropoli incapace di dare un tetto sostenibile a chi la fa funzionare ogni giorno è una città che rischia di smarrire la propria coesione interna.

E mentre i tavoli della politica si interrogano su possibili correttivi normativi o piani per l’housing sociale, i canoni immobiliari continuano a correre molto più veloci delle risprese istituzionali, trasformando la casa nel principale ostacolo per la costruzione di un progetto di vita a Roma.

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