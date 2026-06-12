Roma, lo stratagemma del gommino per svuotare i furgoni dei corrieri: arrestato ladro di borse griffate a via del Corso

Un pezzetto di gomma ricavato da un comune cavo elettrico, incastrato con destrezza millimetrica nel meccanismo di chiusura del portellone.

Era questo il “trucco” utilizzato per impedire alla serratura di scattare e mantenere il vano di carico costantemente accessibile, all’insaputa del conducente.

Uno stratagemma ingegnoso che però non è bastato a garantire la fuga a un trentunenne di nazionalità cubana, intercettato e ammanettato dagli agenti della Polizia di Stato nel cuore del Tridente mediceo.

Tra le mani dell’uomo è rimasto solo per pochi minuti un bottino di pelletteria d’alta moda del valore di circa 4.000 euro, appena sottratto durante le concitate fasi di scarico merci tra via Condotti e via Borgognona.

L’operazione è scattata durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio portati avanti dai poliziotti del I Distretto Trevi-Campo Marzio.

Gli investigatori, muovendosi tra la folla di via del Corso, hanno notato l’atteggiamento visibilmente nervoso del trentunenne, che camminava a passo svelto stringendo al petto un grande sacco di plastica rigonfio di scatole e confezioni sigillate.

Accortosi di essere finito nel mirino della pattuglia, il sospettato ha tentato una disperata manovra elusiva: ha scartato di lato, infilandosi repentinamente all’interno di un negozio della via nel tentativo di mimetizzarsi tra i clienti e far perdere le proprie tracce.

Il Controllo e il Bottino nel Sacco

I poliziotti lo hanno tallonato e bloccato prima che potesse raggiungere le uscite di sicurezza. All’interno della busta sono spuntati numerosi accessori e articoli di pelletteria contrassegnati da una celebre maison internazionale del lusso.

Visti i dubbi sulla provenienza di quella merce e l’assenza di scontrini, gli agenti hanno fatto scattare un’immediata indagine a ritroso, partendo dalla boutique monomarca dello stesso brand situata nella vicina piazza di Spagna.

La Trappola di via Borgognona e la Convalida

Mostrati i codici a barre e il particolare packaging dei prodotti, il direttore del punto vendita d’alta moda non ha avuto esitazioni, riconducendo la merce a una partita di forniture destinate ai magazzini e in fase di consegna proprio in quella stessa mattinata.

Il tassello mancante è stato individuato poco distante, in via Borgognona, dove gli agenti avevano precedentemente registrato la presenza di un veicolo commerciale impegnato nelle operazioni di logistica per le boutique.

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