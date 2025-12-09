Roma, maxi-operazione antidroga: 10 arresti e oltre un chilo di cocaina sequestrato

Proseguono senza sosta i servizi antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, svolti con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma.

In una serie di controlli mirati effettuati negli ultimi giorni in diverse zone della Capitale, i militari hanno arrestato 10 persone, tra cittadini italiani e stranieri, gravemente indiziate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni hanno portato complessivamente al sequestro di oltre 1 kg di cocaina, dosi di crack ed eroina, denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita, nonché materiale utilizzato per il confezionamento.

Quartiere Quarticciolo

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 41enne romano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a occultare dosi di stupefacente in un’aiuola e trovato in possesso di 24 dosi di crack, 58 dosi di cocaina e 45 euro; e un 53enne originario di Napoli, con precedenti, trovato con 4 dosi di crack (2,30 g), 14 dosi di cocaina (6,10 g) e 100 euro.

Sempre nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 29enne egiziano, senza fissa dimora, sorpreso a occultare dosi di stupefacente in un’aiuola. La perquisizione ha permesso di rinvenire 8 dosi di crack e 17 dosi di cocaina, sottoposte a sequestro.

Quartiere Città Giardino

Durante un controllo su strada, in via Monte Senario, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 11 involucri di cocaina/crack per un peso complessivo di 10,4 g e 140 euro in contanti, sequestrati insieme allo stupefacente.

Quartiere Tor Bella Monaca

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 23enne marocchino, sorpreso a cedere due dosi di cocaina a due acquirenti, poi segnalati alla Prefettura quali assuntori. La perquisizione personale ha consentito di sequestrare 125 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Quartiere Tor Vergata

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 56enne romano, con precedenti, trovato in possesso di un plico da 1 kg di cocaina, contraddistinto dalla sigla “G.G.”, e 125 euro in contanti. L’uomo, notato con atteggiamento sospetto, in via Borutta, è stato sottoposto a controllo e perquisizione personale.

Sempre nel quartiere Tor Vergata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un 26enne della Guinea.

Durante un’attività, i militari hanno individuato l’abitazione dell’uomo ed effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo 298 grammi di eroina, immediatamente sequestrati.

Quartiere Ponte di Nona

I Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini e della Sezione Operativa del NOR hanno arrestato un 18enne, con precedenti, sorpreso a prelevare una dose di cocaina da un nascondiglio ricavato in un muretto e a cederla a un acquirente, poi segnalato alla Prefettura. La perquisizione ha permesso di recuperare ulteriori 3 dosi di cocaina e 20 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sempre nel quartiere Ponte di Nona, gli stessi militari, hanno arrestato una donna italiana di 36 anni, che nonostante fosse già sottoposta all’obbligo di firma in caserma, è stata notata dai Carabinieri, mentre cedeva una dose di cocaina ad un marocchino che è stato poi segnalato alla Prefettura. A seguito di perquisizione personale, la donna è stata trovata in possesso di ulteriori 6 dosi di cocaina, una dose di hashish e 50 euro.

Quartiere Ponte Galeria

Nel corso di un mirato servizio contro lo spaccio, i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria hanno arrestato una 37enne, già sottoposta alla misura dell’affidamento ai servizi sociali, un 46enne e un 33enne, entrambi romani, con precedenti.

I tre sono stati sorpresi mentre cedevano sostanza stupefacente. Sequestrate 12 dosi di crack dal peso complessivo di 8,4 g e 330 euro e materiale per il confezionamento. Due assuntori sono stati segnalati alla Prefettura.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

