Roma, maxi operazione di sicurezza nelle periferie: un arresto, espulsioni e sanzioni per 30mila euro

La Questura di Roma continua a intensificare i controlli nelle periferie della capitale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Nelle ultime ore, un’operazione congiunta ha interessato le zone di Serpentara, Cinquina e Piazza Sempione, coinvolgendo il III Distretto Fidene Serpentara in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e l’Asl.

I risultati sono stati significativi: circa 200 persone identificate , di cui 66 di nazionalità straniera , 100 veicoli controllati e 13 attività commerciali ispezionate .

Un arresto e un’espulsione per irregolarità sul territorio

Tra le persone fermate, un cittadino di nazionalità albanese è stato arrestato per aver fatto rientro illegalmente in Italia dopo un provvedimento di espulsione. La legge prevede un divieto di reingresso per dieci anni, ma l’uomo è stato trovato nuovamente sul territorio nazionale e dovrà ora scontare una pena di oltre un anno di reclusione. Durante la perquisizione, è stato trovato anche in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina.

Un altro uomo, di nazionalità marocchina e irregolare sul territorio, è stato invece destinatario di un provvedimento di espulsione con l’ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni.

Maxi sanzioni per i locali commerciali: chiusure e sequestri

Le verifiche amministrative hanno portato all’emissione di sanzioni per un totale di circa 30mila euro nei confronti di vari esercizi commerciali. Due locali di somministrazione di alimenti e bevande sono stati chiusi immediatamente:

Il primo per gravi carenze strutturali nei locali aperti al pubblico

nei locali aperti al pubblico Il secondo per gravi irregolarità igienico-sanitarie, aggravate dalla presenza di animali infestanti

Un terzo esercizio commerciale è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, con il sequestro di banchi e scaffalature che invadevano lo spazio esterno.

Un piano di sicurezza per la Capitale

L’operazione rientra in una più ampia strategia della Questura di Roma, che da mesi sta intensificando i controlli non solo nel centro storico, ma anche nelle aree periferiche, spesso più esposte a fenomeni di criminalità e degrado.

L’obiettivo è garantire un innalzamento degli standard di sicurezza e tutela per i cittadini, attraverso un presidio costante e mirato del territorio.

Le operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo amministrativo proseguiranno nei prossimi mesi, con l’intento di riportare ordine e legalità nelle zone più sensibili della città.

