“Roma oltre le Mura. Il comprensorio Casilino da campagna ad area metropolitana” di Stefania Ficacci

Giovedì 10 novembre 2022 ore 17, presso il teatro biblioteca Quarticciolo in via Castellaneta 10, presentazione del libro di Stefania Ficacci Roma oltre le Mura. Il comprensorio Casilino da campagna ad area metropolitana.

Andrea Martire dell’Associazione Centrocelle dialogherà con l’Autrice.

A partire dall’Unità d’Italia il paesaggio metropolitano di Roma nel settore sudorientale, fra le vie Tuscolana e Prenestina, vive profondi cambiamenti, che sono conseguenza dei processi di urbanizzazione e antropizzazione della campagna romana. Quale Roma si estende, dunque, nella zona Sud-Est fuori Porta Maggiore? Quali sono le caratteristiche di espansione di questa parte della città, quali i progetti di pianificazione e controllo del territorio, quali gli attori coinvolti e, infine, quali i risultati che si colgono osservandola? Il libro risponde a tali domande ricostruendo le vicende storiche e politiche che hanno interessato il quartiere oggi conosciuto come “comprensorio Casilino”. Un’area dai confini mobili e differentemente declinabile in base alle diverse discipline che la studiano e qui proposta come un case-study che evidenzia, nelle sue peculiarità, lo sviluppo urbano, i complessi processi socioeconomici e politici, le modalità di ricezione e di gestione della pianificazione urbana e l’impatto degli eventi politici e sociali che hanno attraversato Roma e l’Italia nell’arco di oltre mezzo secolo – fra il 1870 e il 1940 –, restituendo una comparazione fra il quadro politico e amministrativo nazionale e municipale e le declinazioni sul territorio.

Stefania Ficacci, delegata alla Memoria del Municipio V, è storica ed è coordinatrice del comitato scientifico dell’Ecomuseo Casilino ad duas lauros. Si occupa di progetti di ricerca sullo sviluppo urbano e sociale di Roma in un approccio comparativo con le altre metropoli europee e mondiali.