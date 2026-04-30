Roma, pistola negli slip e “kit” da scasso in camera: arrestato un 27enne all’EUR

Un atteggiamento sospetto, un cambio improvviso di direzione e poi il tentativo di sparire tra la vegetazione. È iniziato così, lungo viale di Val Fiorita, in zona Eur, l’intervento delle Volanti che ha portato all’arresto di un 27enne trovato in possesso di armi e droga.

Gli agenti, impegnati nei consueti controlli del territorio, hanno notato due uomini che, alla vista della pattuglia, hanno cercato di allontanarsi rapidamente. Un comportamento che ha fatto scattare immediatamente il controllo.

La perquisizione: arma nascosta e droga

Raggiunti e fermati nel giro di pochi istanti, i due sono apparsi fin da subito agitati. Un nervosismo che ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti direttamente sul posto.

Addosso a uno dei due è stata trovata una pistola semiautomatica, nascosta negli indumenti intimi e priva di colpi nel caricatore.

Nel marsupio che portava con sé, gli agenti hanno inoltre rinvenuto un coltello a serramanico, alcune dosi di hashish e cocaina – per un totale di circa tre grammi – e oltre 500 euro in contanti.

La scoperta in casa

Il controllo si è poi esteso all’abitazione del 27enne, dove è emerso un quadro ancora più preoccupante.

All’interno della camera da letto, nascosti tra vestiti e cassetti, sono stati trovati proiettili, un secondo caricatore e diverse armi improprie, tra cui coltelli e un manganello.

Nel corso della perquisizione sono stati recuperati anche oggetti ritenuti sospetti, tra documenti e tessere di possibile provenienza illecita, ora al vaglio degli investigatori.

Arresto convalidato

Tutto il materiale è stato sequestrato per gli accertamenti tecnici, mentre per il giovane è scattato l’arresto.

L’autorità giudiziaria ha già convalidato il provvedimento, ritenendo fondati gli elementi raccolti e rilevante la pericolosità dell’arsenale rinvenuto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.