Roma, record di occupazione: 1,25 milioni di lavoratori e disoccupazione al 4,8%

Roma accelera e guarda al futuro con fiducia. I nuovi dati sull’occupazione diffusi dall’Ufficio di Statistica di Roma Capitale confermano una tendenza chiara: la città è tornata a crescere.

Nel 2024, il numero di occupati ha raggiunto quota 1,25 milioni, con un tasso di occupazione record del 68,7%, il livello più alto degli ultimi dieci anni.

Si tratta di un balzo di due punti percentuali rispetto al 2023 e di oltre sei punti sopra la media nazionale (62,2%).

Ancora più significativo il calo del tasso di disoccupazione, sceso al 4,8%, quasi la metà rispetto al 2018.

Diminuisce anche del 21% la quota di persone che, pur disponibili a lavorare, non erano attive: un segnale di fiducia ritrovata e di un tessuto economico che torna a offrire opportunità.

Tra i dati più incoraggianti spiccano la crescita dell’occupazione femminile (+2,2%) e l’aumento dei lavoratori stranieri (+4,9%), a conferma di un mercato del lavoro sempre più dinamico e inclusivo.

“Grazie alla spinta degli investimenti, al lavoro straordinario di cura e rigenerazione urbana e al rilancio del turismo, Roma si è rimessa in moto — dichiara il sindaco Roberto Gualtieri —. È una città più attrattiva, più vivace, una risorsa per tutto il Paese”.

Il primo cittadino sottolinea inoltre l’importanza del dialogo con le organizzazioni sindacali, in particolare con la CGIL di Roma e del Lazio, per consolidare i risultati raggiunti: “Vogliamo rendere stabili e diffusi questi progressi, puntando su occupazione di qualità e sicurezza sul lavoro, come abbiamo fatto in questi anni con gli appalti per il Giubileo e con gli accordi firmati insieme alle forze sociali”.

