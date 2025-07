Roma, riaperta via Roggiano Gravina: strada chiusa da anni torna al quartiere

Dopo oltre sette anni, martedì 15 luglio sono state aperte al traffico al traffico Via Roggiano Gravina e il limitrofo parcheggio pubblico con accesso da via Cinquefrondi, nel Municipio Roma VII.

Un intervento importante che migliorerà l’assetto viario, la fluidità del traffico di tutto il quadrante di Lucrezia Romana, consentendo anche una migliore fruizione del trasporto pubblico.

A darne notizia è Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica. La strada e il parcheggio realizzate a scomputo degli oneri concessori in attuazione del comparto edificatorio C4 del nucleo edilizio Zona O Lucrezia Romana, erano chiuse da anni.

“Lo scorso 30 giugno erano iniziati i lavori per consentire l’apertura di una strada che, seppur realizzata, era rimasta sempre chiusa, finendo nel dimenticatoio. Grazie all’impegno del nostro Dipartimento e del Municipio, e oggi finalmente tutti gli abitanti del quartiere possono transitare. Le tante sollecitazioni ricevute dagli abitanti nel corso di questi anni non sono rimaste inascoltate: un altro tassello va al suo posto” afferma Veloccia.

“Saniamo finalmente una ferita aperta da anni nei nostri territori, un problema che ci eravamo impegnati a risolvere sin dall’inizio del nostro mandato e che dimostra un’attenzione per i quartieri più periferici che per troppo tempo sono rimasti inascoltati” aggiunge il presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga.

