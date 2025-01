Roma: ritrovato il corpo di Suzana Kocibelli nel Tevere, era scomparsa il 9 gennaio

Un macabro ritrovamento scuote la Capitale: il corpo senza vita di Suzana Kocibelli, la donna albanese di 63 anni scomparsa nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, è stato trovato nelle acque del Tevere.

Il cadavere è stato rinvenuto nella giornata di ieri mercoledì 15 gennaio, nella zona di Castel Giubileo, un’area situata nell’Agro Romano, all’interno della centrale Enel.

La famiglia della donna aveva denunciato la sua scomparsa con grande apprensione, cercando disperatamente risposte anche con l’aiuto della trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto’, nella speranza di riportarla sana e salva a casa. Purtroppo, l’esito è stato ben diverso.

Immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia Cassia e del Nucleo Investigativo, che hanno raggiunto il luogo del ritrovamento per avviare le indagini.

Il corpo è stato prontamente identificato dai familiari di Suzana, ma al momento le cause della morte restano avvolte nel mistero.

Secondo il medico legale, non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo. Tuttavia, le indagini continuano a 360 gradi, e tutte le ipotesi sono ancora in gioco.

