Roma si accende di musica: nel 2026 arriva RIM, la Festa dei 15 Municipi

RIM 2026 – Roma In Musica è il grande evento musicale che per tre giorni – venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 – farà risuonare la città in concomitanza con la Festa della Musica Europea.

Il progetto è stato presentato in Campidoglio, a un anno esatto dal suo debutto. Nato da un’idea di Roma Capitale e con la direzione artistica del cantautore Daniele Silvestri, si pone il traguardo di rendere più diffusa e accessibile la fruizione della musica, intesa come intrattenimento e come arricchimento culturale, valorizzando il grande patrimonio musicale della città.

L’iniziativa è stata annunciata in conferenza stampa dal Sindaco Roberto Gualtieri, dall’Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, e dallo stesso Daniele Silvestri.

“Il nostro progetto nasce da un’idea semplice: celebrare la musica con decine e decine di eventi diffusi in tutti i municipi della città dando voce a tutti i linguaggi musicali, generando nuove opportunità per gli artisti e nuovi spazi di incontro e partecipazione per i cittadini. Ringrazio Daniele Silvestri per aver condiviso la nostra intuizione e messo a disposizione il suo formidabile talento: da oggi sarà il direttore artistico di Rim e svilupperà il programma di quello che vogliamo diventi un altro esaltante appuntamento fisso di Roma per gli anni a venire. Vogliamo fare della musica e della cultura un motore di inclusione e di crescita per l’intera città. Vogliamo che sia una grande festa popolare e non vediamo l’ora di viverla” dichiara il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Sarebbe bello raccontare la città di Roma attraverso la sua musica. Sarebbe bello attraversare la città con una parata musicale che renda conto dell’identità di tutti i quartieri. Sarebbe bello coinvolgere le scuole (e non solo quelle di musica) con un percorso didattico che le porti fino a quell’appuntamento. Sarebbe bello se tutta la città risuonasse ovunque, anche dove normalmente non succede, con 30 palchi sparsi nei quartieri, musicisti di strada in cento angoli diversi, botteghe e negozi anch’essi a proporre musica. Che si aprissero le porte dei conservatori, delle aule d’orchestra, di ogni auditorium, dei live club, delle sale prove, degli studi di registrazione, dei centri sociali, dei musei musicali, di ciò che rimane delle grandi case discografiche, della stessa Rai magari. Che la musica per quei giorni fosse fruibile gratuitamente praticamente ovunque nella città.

Sarebbe bello se al centro di Roma fosse affidato il ruolo di accogliere, raccontare, condividere… e alle periferie quello di muovere, scaldare, proporre… Sarebbe bellissimo sentire tutto, dagli stornelli all’opera, dalla musica sinfonica al rap, dalla canzone d’autore alla musica per film. E chiudere con la più grande jam session di sempre. Sarebbe così bello… che lo facciamo”. Così il direttore artistico, Daniele Silvestri, che al termine del suo intervento in conferenza ha voluto rendere omaggio a Remo Remotti, a dieci anni dalla scomparsa, reinterpretando in chiave musicale il celebre monologo “Mamma Roma“.

Il contenuto principale delle proposte culturali e musicali che occuperanno in vario modo gli spazi di Roma sarà il più semplice ma anche il più ricco: la musica romana. Nel senso più completo e trasversale del termine, dalla musica popolare a quella sinfonica, passando per il teatro, il cinema, i live club, le scuole, la strada. Da Petrolini a Morricone, da Gabriella Ferri ai rapper di ultima generazione, da Garinei e Giovannini a Piovani, da Proietti ai Måneskin, dal Folkstudio al Teatro dell’Opera, raccontandone la lunga e fortunata storia passata (quella degli spazi e dei luoghi come quella degli artisti e degli eventi) ma anche mostrandone e incentivandone la vitalità presente e futura.

La tre giorni consentirà di dare più profondità e spazio al ricco programma che prevede palchi piccoli e grandi, concerti ma anche jam session, parate musicali, spazi dedicati ai buskers e aree per espositori di prodotti legati alla musica. Non un solo grande momento accentrante ma una serie di eventi diffusi che generino uno scambio reciproco e non univoco tra quartiere e quartiere e tra centro e periferia.

Il logo della manifestazione

RIM 2026 è pensato come un prodotto da costruire con la città. È per questo che il logo della manifestazione è stato realizzato partendo dall’immagine che rappresenta i 15 Municipi della Capitale che diventa un “fiore” con 15 petali di diverso colore, a sottolineare l’unicità nel progetto comune.

Ogni Municipio diventerà protagonista dell’evento, non solo ospitando diversi momenti dello stesso ma anche lavorando insieme alla direzione artistica per coinvolgere le realtà musicali dei vari territori.

