Roma, sorpresi a scassinare una porta in via Lucca: residenti mettono in fuga i ladri

Pomeriggio di tensione in via Lucca, quartiere Nomentano di Roma. Intorno alle 17.50 di ieri, alcuni residenti hanno notato due individui intenti a forzare la porta d’ingresso di un appartamento e hanno immediatamente allertato il 112. Scoperti sul fatto, i due si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno avviato gli accertamenti e raccolto la denuncia della proprietaria dell’abitazione.

Proprio durante le verifiche, i due sospetti sono rientrati nello stabile, probabilmente convinti che la situazione fosse tornata alla normalità o nel tentativo di recuperare gli attrezzi utilizzati per l’effrazione.

Ad attenderli, però, c’erano i militari, che li hanno bloccati immediatamente, impedendo una nuova fuga.

I due arrestati sono cittadini georgiani di 22 e 24 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. A loro carico l’accusa di tentato furto in abitazione.

Gli strumenti utilizzati per forzare la porta sono stati sequestrati. I due giovani sono stati condotti in caserma e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.