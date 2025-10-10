Roma sud, la stazione del Divino Amore prende forma: RFI coprirà l’intero investimento

Un progetto atteso da anni comincia a uscire dai binari dell’incertezza. La nuova stazione ferroviaria del Divino Amore, lungo la linea FL7 Roma–Formia–Napoli, compie un passo decisivo verso la realizzazione.

Un’infrastruttura strategica per il quadrante sud della Capitale – tra Ardeatina, Falcognana e i comuni limitrofi – destinata a diventare un punto di snodo per migliaia di pendolari.

Non sarà pronta nell’immediato, e certamente non seguirà i tempi record di Mezzocammino, ma per la prima volta si intravede una strada chiara. E soprattutto, una copertura finanziaria completa.

RFI finanzierà tutta l’opera

Come spiegano il senatore Andrea De Priamo e il capogruppo di Fratelli d’Italia in IX Municipio Massimiliano De Juliis, è stata individuata la soluzione definitiva del progetto, frutto di un lungo confronto tra Regione Lazio e Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

“Le alternative valutate – raccontano i due esponenti – avrebbero comportato costi e tempi più elevati. Con la nuova ipotesi si semplifica l’intervento e si risparmiano diversi milioni di euro”.

Il colpo di scena riguarda proprio la parte economica: sarà RFI a coprire integralmente l’investimento, stimato in circa 20 milioni di euro.

“Realizzare la stazione accanto al centro abitato – spiega De Juliis – permette di ottimizzare i costi. In precedenza era previsto un cofinanziamento anche da Regione e Comune, oggi non più necessario”.

Parcheggio da 150 posti e rotatoria su via Ardeatina

L’ultimo incontro tra gli enti coinvolti ha definito anche i dettagli urbanistici. Il progetto – non ancora nella sua versione definitiva – prevede un parcheggio a raso da circa 150 posti auto, accessibile tramite una rotatoria su via Ardeatina, nei pressi del centro abitato del Divino Amore.

Secondo i promotori, la fase operativa è ormai alle porte. “Il progetto si può considerare completo – aggiungono De Priamo e De Juliis –: ora vanno avviate la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Conferenza dei Servizi, che normalmente si concludono in 4-5 mesi”.

Dalla Regione Lazio confermano che l’iter è “sostanzialmente avviato” e che la conferenza verrà convocata entro la fine dell’anno.

Ghera: “Opera strategica per la mobilità del quadrante sud”

Soddisfatto anche l’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera, che parla di “una svolta concreta per un’opera attesa da troppo tempo”.

«Grazie allo sforzo economico di RFI, su impulso del Governo e in accordo con il Comune di Roma – dichiara Ghera – la stazione Divino Amore entra finalmente in una fase reale di progettazione. È un’infrastruttura strategica per un quadrante fortemente congestionato dal traffico e rappresenterà un’alternativa di trasporto pubblico importante per migliaia di cittadini».

L’assessore sottolinea anche il lavoro di ascolto con il territorio: «In questi anni abbiamo portato avanti un dialogo costante con RFI e con i residenti per arrivare a un progetto condiviso. La Regione è pronta a fare la sua parte per favorire una mobilità moderna e sostenibile, di cui questa zona ha assoluto bisogno».

