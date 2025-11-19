Roma, torna InArmonico: tre giorni di suoni e sperimentazioni al Museo degli Strumenti Musicali

Il Festival InArmonico giunge alla sua terza edizione e si conferma appuntamento di riferimento per la musica contemporanea e la ricerca sonora.

Dal 28 al 30 novembre 2025, il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma ospiterà tre giornate di concerti che intrecciano riflessione e interpretazione, analisi e pratica musicale, mettendo in dialogo innovazione tecnologica e tradizione compositiva.

Ogni incontro sarà introdotto da musicisti e studiosi, capaci di unire pensiero critico ed esperienza d’ascolto. Sul palco artisti e compositori di rilievo internazionale: Riccardo Sinigaglia, Keiko Morikawa, Nazarena Recchia, Sylviane Sapir, Edu Haubensak, Jean-Claude Risset.

InArmonico esplora le nuove traiettorie del suono, coniugando innovazione tecnologica, spiritualità e memoria storica.

Organizzato dall’Associazione Musicale Orphée ETS, il festival indaga le profondità del suono e le sue direzioni contemporanee, esplorando il rapporto tra tecnologia e materia sonora.

«Tra i temi centrali della rassegna — spiega Francesco Cuoghi, fondatore dell’associazione e autore presente al festival — c’è la musica spettrale, la corrente che dagli anni Settanta ha ridefinito la composizione musicale grazie a pionieri come Hugues Dufourt e Jean-Claude Risset. Senza dimenticare l’omaggio a Mario Peragallo, figura di rilievo del Novecento musicale italiano».

L’edizione 2025, patrocinata dall’Ambasciata di Svizzera in Italia, dalla Società Italiana Musica Contemporanea (SIMC) e dall’INA-GRM di Parigi, conferma la vocazione del festival di valorizzare la figura dell’esecutore-compositore, artista capace di fondere gesto strumentale e ricerca sonora.

Il programma

Venerdì 28 novembre, ore 17.30 Apertura con Riccardo Sinigaglia e i compositori elettroacustici, concerto per strumenti ed elettronica con musiche di Sinigaglia, Hugues Dufourt, Stefano Petrarca e Francesco Cuoghi. Introduzione di Gabriel Maldonado.

Sabato 29 novembre Omaggio a Mario Peragallo, con un concerto per pianoforte a quattro mani e violoncello. In programma musiche di Peragallo, Giovanni Claudio Traversi, Lamberto Lugli e una prima esecuzione di Daniele Corsi. Introduce Emanuele Franceschetti.

Domenica 30 novembre Tre momenti dedicati alle traiettorie del suono: Nazarena Recchia all’arpa su musiche di Claudio Ambrosini; Sylviane Sapir con Inharmonique di Jean-Claude Risset; infine Recchia e Anna Bellagamba al pianoforte dialogano con il soprano Keiko Morikawa sulle musiche di Edu Haubensak, che introdurrà personalmente il concerto.

Info

L’ingresso ai concerti è incluso nel biglietto del Museo. Prenotazione consigliata al numero 06 7014796 o via mail: dms-rm.museostrumenti@cultura.gov.it

