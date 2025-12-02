Roma TorSapienza Street Choir Festival: 2025

C’è un filo invisibile che unisce le voci, le persone e i luoghi. Un filo fatto di musica, passione e desiderio di costruire qualcosa che vada oltre il semplice spettacolo.

Questo filo, da cinque anni, porta a Roma Est l’energia del Roma TorSapienza Street Choir Festival, in programma dal 13 al 28 dicembre 2025, con il patrocinio del Municipio V di Roma Capitale.

Il festival, nato come un’occasione per dare spazio all’arte corale in tutte le sue forme, è oggi un simbolo di socializzazione, solidarietà e crescita collettiva. La sua forza risiede nella capacità di rappresentare il canto non solo come un gesto tecnico, ma come una forma di relazione: un modo per ascoltare l’altro, respirare insieme, sentirsi parte di un respiro più grande.

Ad esibirsi negli spazi simbolo del quartiere – saranno cori di ogni livello: scolastico, amatoriale e professionale, a testimonianza di un percorso musicale che abbraccia tutte le età e tutte le esperienze. Dalla freschezza dei più piccoli alla maturità artistica delle formazioni corali più strutturate, ogni realtà porterà il proprio colore, creando un mosaico sonoro unico nel suo genere.

Cori e Orchestra partecipanti

Il programma dell’edizione 2025, oltre allo Street Choir di sabato 13 dicembre, che animerà Via Tor Sapienza, Piazza Cesare De Cupis e Via di Tor Cervara, vedrà esibirsi: Coro Alfa Omega, Note Controvento, Coro Novo, John Coltrane Choir, True Colors Chorus, Coro dell’Istituto Salvo D’Acquisto, Piccolo Coro dell’Istituto Nostra Signora della Neve e Piccolo Coro Maria Immacolata.

Il calendario comprende:

Il Concerto di Natale, domenica 14 dicembre, eseguito dall’Orchestra Papillon;

Due Concerti Gospel, sabato 20 e domenica 21 dicembre, a cura del Coro Alfa Omega;

Il Concerto di Fine Anno, domenica 28 dicembre, del Coro Polifonico Beato Angelico della Minerva.

Un programma ricco e variegato che celebra la pluralità delle voci, la bellezza delle armonie condivise e il valore educativo e sociale del fare musica insieme.

Musica e solidarietà: un dono che si moltiplica

Il Roma TorSapienza Street Choir Festival continua a sostenere la Fondazione Telethon e il suo impegno nella ricerca scientifica per individuare le cause e trovare le cure delle malattie genetiche rare. Ogni concerto, ogni brano, ogni voce diventa così parte di un messaggio più grande: la musica può essere dono, sostegno, speranza.

Il pubblico non partecipa soltanto a un evento culturale, ma entra a far parte di un’azione collettiva che intreccia arte e solidarietà, bellezza e responsabilità.

Un festival che cresce con il territorio

In un quartiere come Tor Sapienza, ricco di energia comunitaria e desideroso di opportunità culturali condivise, il festival rappresenta un vero motore di crescita, identità e appartenenza. L’arte corale diventa occasione per trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, dialogo ed emozione comune.

Ringraziamenti

L’organizzazione del Roma TorSapienza Street Choir Festival rivolge un sentito ringraziamento a tutte le realtà che, con impegno e generosità, rendono possibile questa quinta edizione:

Associazione Carabinieri Martiri di Nasiriyha

Chiesa Alfa Omega

Gruppo Scout Agesci Roma 108

Istituto Comprensivo Piazza de Cupis

Istituto Nostra Signora della Neve

Scuola Materna Comunale Gesmundo

Parrocchia Santa Maria Immacolata e San Vincenzo De Paoli

Settore Commercio e imprenditoria

Ufficio eventi Municipio V

Il loro sostegno testimonia il valore della collaborazione e della sinergia tra istituzioni, associazioni e comunità locale.

