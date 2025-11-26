Roma, traffico paralizzato da una donna in reggiseno e slip: il video diventa virale

Una scena surreale ha interrotto il traffico di via Nomentana, all’altezza di viale XXI Aprile, nel pomeriggio di ieri martedì 25 novembre 2025.

Sotto una pioggia fitta e con temperature tutt’altro che miti, una donna in reggiseno e slip ha iniziato a camminare in mezzo alla strada, attirando l’attenzione – e l’incredulità – degli automobilisti rimasti improvvisamente bloccati.

Secondo quanto documentato da un video circolato rapidamente sui social, la donna si è posizionata davanti a un autobus della linea Atac 544, costringendo il mezzo a fermarsi.

Alle sue spalle, clacson che suonavano, automobilisti spaesati e diversi passanti che, riparati sotto gli ombrelli, osservavano la scena senza capire cosa stesse accadendo.

Per alcuni minuti anche una vettura diretta verso il centro è rimasta immobilizzata al centro della carreggiata, impossibilitata ad avanzare.

Il breve “siparietto”, come è stato definito da chi lo ha ripreso, è diventato virale nel giro di poche ore.

L’episodio, avvenuto martedì 25 novembre, non risulta al momento associato a tensioni particolari, né si conoscono le condizioni o le motivazioni della donna.

Resta però la fotografia di un momento inatteso che, tra traffico congestionato e sguardi stupiti, ha trasformato un normale pomeriggio di pioggia in una scena da decine di migliaia di visualizzazioni online.

