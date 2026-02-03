Roma, via libera al piano Ponte Linari-Campo Romano: 105 milioni di euro per scuole e strade

Non è solo una delibera tecnica, ma un vero e proprio piano di ricucitura urbana quello approvato oggi.

Un intervento pensato per dare finalmente una forma compiuta a un’area densamente abitata, cresciuta negli anni senza una pianificazione adeguata e rimasta a lungo priva di servizi essenziali.

L’operazione supera complessivamente i 105 milioni di euro e comprende anche le opere necessarie alla mitigazione del rischio idraulico dell’intero quadrante.

Il primo obiettivo è colmare le carenze più evidenti che incidono sulla quotidianità dei residenti. Il piano prevede la sistemazione completa della viabilità esistente, con strade messe in sicurezza e la realizzazione di nuovi marciapiedi, insieme al potenziamento dei sottoservizi.

Sono in programma nuove reti fognarie, caditoie per il corretto deflusso delle acque piovane e un impianto di illuminazione pubblica a LED, pensato per migliorare sia la sicurezza sia l’efficienza energetica.

Ma il progetto va oltre le opere di urbanizzazione primaria. Al centro c’è l’idea di costruire una comunità vera e propria, dotata di servizi educativi, spazi di socialità e aree verdi.

È prevista la realizzazione di un polo scolastico completo, con asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria, destinato a diventare un punto di riferimento per il quartiere.

Accanto alle scuole sorgeranno nuovi parchi pubblici attrezzati, pensati per lo sport e il tempo libero, mentre alcune zone limitate saranno destinate al completamento edilizio per rendere più compatto e ordinato l’abitato esistente.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, che ha sottolineato il valore politico e sociale dell’intervento:

«Roma Capitale sta portando avanti un lavoro importante sui territori più periferici, dove per troppo tempo è mancata una pianificazione ordinata. Oggi garantiamo finalmente diritti e servizi fondamentali agli abitanti di Ponte Linari-Campo Romano».

