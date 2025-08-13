Romanina, dopo gli incidenti mortali, via Petrocelli ha le sue isole salva pedone

Via Biagio Petrocelli, alla Romanina, ha finalmente due nuove “isole salva pedone”. Un piccolo ma importante passo per una strada che in passato è stata teatro di incidenti mortali e che oggi, grazie a questi interventi, prova a diventare più sicura.

Gli operai hanno terminato i lavori in due punti strategici: all’altezza del centro commerciale e in corrispondenza di largo Berardi. Qui, la carreggiata è stata ristretta e al centro è comparso un marciapiede rialzato, un deterrente studiato per costringere gli automobilisti a rallentare lungo quel rettilineo troppo spesso scambiato per una pista.

“Lo avevamo chiesto da tempo” ricorda Luciano Masala, presidente del comitato di quartiere, “e siamo soddisfatti, ma speriamo sia solo l’inizio. Ci sono altre strade molto trafficate che meritano lo stesso tipo di attenzione”.

L’idea, condivisa dai genitori e dagli attivisti locali, è chiara: trasformare il quartiere in una “zona 30” e moltiplicare le misure di sicurezza stradale. Perché, fatta eccezione per via Petrocelli, gran parte della Romanina è priva di marciapiedi, con attraversamenti che spesso si trasformano in slalom tra le auto.

Ma il problema non è solo la velocità quotidiana. Negli ultimi mesi, denuncia Masala, il quartiere è stato attraversato anche da gare automobilistiche notturne, un circuito pericoloso che tocca il Grande raccordo anulare e via del Ponte delle Sette Miglia. Proprio su quest’ultima, è prevista la realizzazione di nuovi marciapiedi, ma i tempi restano un’incognita.

Per ora, le nuove isole pedonali rappresentano un segnale concreto. Ma la sensazione, tra i residenti, è che la strada verso una Romanina davvero sicura sia ancora lunga.

