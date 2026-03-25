Romanina, smantellata la “centrale del chilogrammo”: valigie e borse termiche piene di droga

Un appartamento trasformato in base operativa, uno scooter utilizzato come mezzo di consegna e una rete ben organizzata alle spalle. Così la Polizia di Stato ha smantellato una vera e propria centrale logistica della droga nel quadrante sud-est della Capitale.

L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato Romanina, ha portato all’arresto di tre uomini romani, di età compresa tra i 44 e i 63 anni, ritenuti parte di una filiera strutturata di spaccio capace di rifornire stabilmente l’intera zona.

Tutto è partito da un’attività di osservazione sul territorio. I movimenti ripetuti di un primo sospettato, che faceva avanti e indietro tra la strada e un palazzo della zona, hanno attirato l’attenzione degli investigatori.

L’uomo appariva agitato, guardingo, con tasche visibilmente rigonfie. Un dettaglio che ha spinto i poliziotti a intervenire proprio mentre un secondo individuo sopraggiungeva a bordo di uno scooter, verosimilmente per una consegna.

Da quel momento, l’operazione ha preso rapidamente forma, portando gli agenti all’interno di un appartamento che, dietro un’apparenza del tutto ordinaria, nascondeva un vero e proprio hub dello spaccio.

Nel bauletto del motorino è stato scoperto un primo carico: un chilo di hashish accuratamente avvolto in un panno di cotone, pronto per essere distribuito. Ma è all’interno dell’abitazione che è emersa la dimensione dell’attività.

Qui i poliziotti hanno rinvenuto un ulteriore chilo della stessa sostanza, già suddiviso in panetti sigillati e pronti per la vendita.

A colpire gli investigatori è stata soprattutto l’organizzazione logistica: la droga era custodita in valigie, borse da viaggio e contenitori termici, soluzioni studiate per facilitarne il trasporto e ridurre il rischio di controlli. Un sistema che ricalca modalità tipiche di reti più strutturate.

Non solo. I panetti erano contrassegnati da etichette e simboli distintivi, una sorta di marchio utilizzato per identificare qualità e provenienza dello stupefacente, elemento che conferma un livello di gestione quasi “imprenditoriale” del traffico.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre uomini avevano ruoli ben definiti all’interno dell’organizzazione: dalla gestione dei contatti sul territorio alla distribuzione rapida, fino alla custodia del deposito principale.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati complessivamente circa due chili di hashish, una modesta quantità di marijuana e denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

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