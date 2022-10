“Rome art week”, la settimana dell’arte contemporanea

Più di 480 artisti, 201 strutture espositive, oltre 400 appuntamenti: sono i numeri di Roma Art Week, la sei giorni dell’arte contemporanea che torna in città dal 24 al 29 ottobre 2022 (VII edizione). Una panoramica a tutto campo dell’arte contemporanea nella Capitale, totalmente gratuita per gli artisti come per il pubblico. La rassegna, organizzata da Kou – Associazione no profit per la promozione delle arti visive, ha per la prima volta il supporto e il patrocinio di Roma Capitale (Assessorato Grandi Eventi-Sport-Turismo-Moda, Assessorato Cultura).

Caratterizzata da un forte spirito raw (grezzo, senza filtri, immediato) – e dal “fare rete” tra gallerie, artisti e curatori – apre e promuove spazi espositivi, studi e collettivi d’arte, progetti culturali. Punta inoltre a dare rilievo agli emergenti, a nuove prospettive e visioni della realtà. Ma l’obiettivo è pure quello di porre Roma al centro della scena artistica internazionale, facendo affiorare la vasta mole della produzione romana che è in larga misura poco o per nulla nota al grande pubblico.

In calendario, per tutta la settimana dell’arte contemporanea, visite guidate a piedi nelle strutture espositive e negli studi degli artisti. Coinvolti diversi attori, dai Municipi capitolini a istituzioni straniere fino agli alberghi.

“Fondamentale far invadere Roma dall’arte moderna”, afferma l’assessore Alessandro Onorato (Grandi Eventi-Sport-Turismo-Moda). “Siamo la città che produce più arte contemporanea al mondo ma per quanto riguarda gli eventi non siamo all’altezza di questa produzione”. Per questo adesso “il Comune inizia a sostenere, in forma istituzionale e concreta, questa manifestazione che dà un’immagine nuova e più cool della città”.

Ogni informazione sul sito Romeartweek.com .