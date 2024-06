Dal Tramonto all’alba di Daniela Prezioso Einwaller

Non ti accorgi della semplicità della bellezza finché non ti fermi e dai tempo al tuo cuore di riposare un attimo. Me ne sono accorto quando giovedì 20 giugno 2024 sono andato all’inaugurazione della mostra di Daniela Prezioso Einwaller a via del Corso.

Veniamo da decenni di arte musicale e pittorica distante dal popolo, ormai solo un gioco per intellettuali; ci avevano quasi persuasi che la bellezza fosse un mito antico ormai superato e che la vera arte fosse solo nella provocazione, nella trasgressione di ogni equilibrio e simmetria. Ho vissuto invece, insieme a pochi amici, il gusto semplice della bellezza e l’apparente semplicità – ottenuta con studio ed impegno – di un’arte che si lascia capire.

Per un periodo avevo cercato di rendere più belli i corridoi della parrocchia S. Tommaso d’Aquino per dare nutrimento spirituale ai frequentatori con riproduzioni e litografie di Chagall e Dalì. Avevo anche cercato qualche opera contemporanea, ma erano troppo complesse e costose.

Poi finalmente beccai il sito giusto con autori viventi dagli stili più diversi e, tra gli altri che apprezzai e acquistai, anche lei: spiritualità, eleganza del tratto e semplicità dei simboli utilizzati rendevano i suoi quadri l’equivalente moderno delle icone antiche; erano piccole catechesi di spiritualità.

Mi innamorai di due opere, una intitolata Amore, tenerezza e fede e una – a cui lei tiene molto, mi ha confidato – intitolata La fede¸ e le comprai. Sono esposte in parrocchia, perché tutti le vedano. Ebbi in seguito anche la fortuna di poter conoscere di persona Daniela Prezioso Einwaller a una sua mostra romana e mi ripromisi di contattarla ancora per un incontro in parrocchia.

Sono però ben tre le sorprese che ho vissuto giovedì scorso. Due simpatici giovani che si aggiravano per la mostra e a cui avevo scattato una foto ricordo si sono rivelati come il Duo Petrassi e hanno aperto la serata con un troppo breve concerto: un’esecuzione perfetta, precisa e sentita di musiche di Kuhlau, Debussy, Petrassi, Takemitsu e Nino Rota. È un duo di flauti che abbiamo gustato con vero piacere.

Un altro giovane che girava per le sale, simpatico e alla mano, mi è stato presentato come segretario nazionale dell’Unione Cattolica Artisti Italiani (U.C.A.I.), ma solo in seguito ho scoperto essere anche un artista di grande spessore – fotografo, pittore e scultore – e un relatore profondo e coinvolgente: Francesco Astiaso Garcia è il suo nome; segnatevelo. La fede è una porta che si apre su un mondo di bellezze soprannaturali; ed è l’arte il modo in cui l’uomo riesce a esprimere – senza usare parole – ciò che il suo cuore ha gustato nell’esperienza di Dio. Non è un caso che la rivista dell’UCAI si chiami Arte e Fede.

E la terza sorpresa – quella però che un po’ mi aspettavo – è la gioia di conversare con Daniela. Dopo la musica, dopo i discorsi, il desiderio di conversare con lei, allegra e serena, timida e accogliente, ha creato presto un capannello di persone che non sarebbero più volute andare via.

Daniela Prezioso Einwaller andrà in giro per l’Italia per tre anni a far conoscere le sue opere, ma io l’ho già prenotata: vi avvertirò quando sarà qui da me e spero che non mancherete.

don Domenico Vitulli, parrocchia S. Tommaso d’Aquino

