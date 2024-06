Archeologia del Territorio scavo e identità al Museo Casal de’ Pazzi

In occasione Giornate Europee dell’Archeologia le Volontarie del Servizio Civile “Il Museo va in Periferia” guideranno i visitatori lungo il percorso espositivo del giacimento pleistocenico, approfondendo le tappe fondamentali della scoperta, scavo e musealizzazione del sito anche attraverso foto e documenti storici.

Attività a cura delle Volontarie del SCU (Clelia del Lellis, Arianna Ruotolo, Irene Mancinelli, Ilaria Bartolini)

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608

è in via E. Galbani 6 (parcheggio all’inizio di Via Adolfo Marco Boroli) nel IV Municipio di Roma