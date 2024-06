L’Artista Silvano Campeggi ricordato in una Mostra all’Eur

Nel pomeriggio di giovedì 20 giugno 2024, presso lo “Spazio Espositivo la Vaccheria” via Giovanni L’Eltore 35 è stata inaugurata una bellissima ed interessante Mostra dei capolavori creati dall’artista Silvano Campeggi.

L’interessante mostra è stata curata dallo Studio Tecnico del Gruppo DAI – Società di Ingegneria e Architettura di Massimo Domenicucci e dai figli Chiara e Matteo. DAI è una società di Ingegneria e Architettura, specializzata nell’Analisi e nella Progettazione Integrata di Opere Civili sia nel settore pubblico che privato.

All’evento erano presente Titti Di Salvo, Presidente del Municipio Roma IX Eur, – Michele Milici Presidente del Centro Internazionale Antinoo per l’Arte Marguerite Yourcenar,- Francesco Rutelli ex Sindaco di Roma e Presidente di ANICA, la signora Campeggi ed altre personalità dell’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche).

Gli oratori hanno descritto minuziosamente la personalità di Silvano Campeggi, la sua popolarità, nell’ambito cinematografo.

Silvano Campeggi, detto Nano, è nato a Firenze il 23 gennaio e scomparso sempre nella città toscana il 23 agosto 2018. La sua fama è principalmente dovuta alla sua attività di cartellonista per le case di produzione cinematografiche di Hollywood nell’epoca d’oro del cinema (1945/1970). negli Stati Uniti è considerato tra i più importanti artisti grafici nella storia del cinema americano. Il padre, tipografo e stampatore, introduce il giovane Silvano alla grafica e al design. Campeggi frequenta l’Istituto D’Arte di Porta Romana, a Firenze, e studia con Ottone Rosai e Ardengo Soffici.

Alla fine della Seconda guerra mondiale Campeggi riceve un incarico dalla Croce Rossa Americana per dipingere alcuni ritratti di soldati prossimi al congedo; in questo modo entra in contatto con la cultura, la musica e il cinema d’oltreoceano.

Il luogo dove è stata presentata la Mostra è stato scelto con cura, La Vaccheria è stata inaugurata a settembre scorso, dopo un lungo lavoro di restauro Il nuovo spazio espositivo di Roma Capitale è collocato nel paesaggio urbano dell’Eur ed è nato dalla convenzione urbanistica “Eur – Castellaccio”. Vi si accede da via Giovanni L’Eltore 35, una traversa di via Cristoforo Colombo. E’ un nuovo polo dedicato all’arte e alla cultura che punta a diventare un riferimento per romani e turisti nel quadrante sud della Capitale.

I l pubblico numeroso è riuscito a trascorrere un pomeriggio, affascinante, nell’ammirare i numerosi dipinti e post esposti, molti dei quali hanno suscitato interesse e ricordi di vita.

Il bel pomeriggio anche per le tante opportunità offerta dalla organizzazione della struttura della Vaccheria: aria condizionata, istruttivo per le relazioni delle Autorità, il sontuoso rinfresco.

