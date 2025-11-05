Rosaria Dina Rizzo e Maria Arcangela Tenace in concerto al Museo Nena

L’ Associazione “Nuovo Fidia”- Museo Nena (in via E. D’Onofrio 35) propone per venerdì 7 novembre alle ore 18,30 un concerto particolare e unico, sicuramente importante, perché si tratta di una prima assoluta di brani mai eseguiti del musicista e compositore Florestano Rossomandi (1857-1933) di Bovino di Puglia.

Un importante lavoro di riscoperta di un musicista che ha dedicato la sua vita alla didattica e alla direzione d’orchestra e che ebbe allievi famosi come Attilio Brugnoli e Vincenzo Vitale, quest’ultimo impareggiabile maestro di grandi pianisti come Campanella, Medori, Canino e non ultima Carmela Pistillo maestra al Conservatorio S. Cecilia di Sara Matteo di cui accenneremo qui appresso.

Chi ci fa questo regalo è la pianista Rosaria Dina Rizzo che, con il mezzosoprano Maria Arcangela Tenace, ci proporrà un programma dal titolo “Chi non spera muore” che si rifà al titolo del libro di Rossomandi di cui ha curato la revisione.

Il programma esecutivo prevede i seguenti brani: F. Schubert-F. Rossomandi Serenata e ancora G. F. Haendel-F. Rossomandi Aria per pianoforte a 4 mani. Le altre due mani al pianoforte saranno quelle preziose di Sara Matteo che il pubblico del museo Nena conosce da tempo in quanto qui si è spesso esibita e in quanto titolare della vicina Scuola di Musica Anton Rubinstein e di cattedra di pianoforte al Conservatorio dell’Aquila.

La pianista Rosaria Dina Rizzo – tra i maggiori esperti dell’opera di Rossomandi – inizierà a spiegare il significato delle parole per nulla arcane di “Chi non spera muore”. Furono volute come titolo da Florestano Rossomandi per il suo libro e vengono utilizzate oggi, nel 2025, per questo concerto, a riprova della loro validità.

“Aver scelto la sede del Museo Nena per questo singolare evento – ci dicono i curatori del Museo – ci riempie di gioia e di orgoglio”.

L’ingresso come sempre è libero e gratuito. E’ gradita la prenotazione a luigimatteo@yahoo.it oppure al numero 3478012913 solo WhatsApp

Gli artisti

Rosaria Dina Rizzo dopo il diploma di Pianoforte, ha seguito Master Class con J. Achucarro, C. Rosen, B. Canino, il Corso di perfezionamento con S. Perticaroli alla Sommerakademie Mozarteum di Salisburgo e il Corso di Perfezionamento alla “Liszt Ferenc Music Academy ”di Budapest. Ha conseguito il Diploma alla Scuola S. di Musica da Camera presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e alla Scuola Superiore di Musica da Camera del Trio di Trieste. Ha svolto un’intensa attività concertistica in Italia ed in Festival Internazionali in Germania, Egitto, Belgio, Svizzera, Ungheria, Russia, Francia, Croazia, America, Kazakistan, Bulgaria, Messico, Spagna, Slovenia, Macedonia, Austria, tournée in Romania e in Slovacchia; ha suonato per la Radiotelevisione di Bucarest e per Radio Televisione Slovena di Lubiana.

E’ risultata tra i primi classificati in vari Concorsi Nazionali ed Internazionali ed ha vinto in trio la Medaglia d’oro, 1° Premio al XXX Grand Concours International 1999 di Parigi. Ha eseguito i Concerti di W. A. Mozart per 2 e 3 Pianoforti e Orchestra e ha suonato con la Orchestra Sinfonica del Piemonte, l’Orchestra Giovanile Abruzzese, con l’Orchestra Filarmonica di Bacau (Romania), Orchestra Filarmonica di Stato di Vidin e di Shumen (Bulgaria), Orchestra Filarmonica di Stato di Rm. Valcea (Romania), Orchestra da Camera della Radiodiffusione Rumena di Bucarest, Orchestra Sinfonica di Galesburg, Orchestra Sinfonica “Silvestre Revueltes” del Messico, Orchestra Filarmonica di Pitesti. Ha suonato con il violinista Cristiano Rossi, il violoncellista A. Zagorinsky (vincitore del 1° Premio al Concorso Ciajkovskij di Mosca) ed il flautista Anton Serra.

Laureata con 110 e lode in Pedagogia, e sempre con 110 e lode sia in Discipline Musicali/Pianoforte che Discipline Musical/Musica da Camera; è una studiosa di Florestano Rossomandi infatti ha inciso un CD con prime esecuzioni assolute di composizioni per pianoforte di Florestano Rossomandi ed ha inoltre pubblicato i tre libri, editi da Gioiosa Editrice. Inoltre ha inciso nel 2023 i brani di G. Donizetti per violino e pianoforte per la casa discografica TACTUS, la quale ha effettuato la distribuzione in tutti i punti vendita in Italia ed all’estero e la pubblicazione su tutte le piattaforme online (https://naxos.lnk.to/TC790403 Ne!IL NL082023).

Ha tenuto Corsi di Perfezionamento di Musica da Camera e Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma, l’Istituto Musicale di Alta Cultura di Reggio Emilia, l’Istituto Musicale di Alta Cultura di Rimini, in Assisi nell’ambito delle International Masterclasses dell’Accademia Musicale Internazionale di Perugia, in Francia, presso l’Accademia Nazionale di Musica del Kazakistan in Astana, presso l’Accademia di Musica (Università) di Lubiana, Klaviergalery in Vienna, Accademia della Musica di Zagabria, Conservatorio Professionale “San Rafael” di Bunol (Spagna); inoltre, è stata invitata a tenere Lezioni-Concerto su “La Scuola Pianistica Napoletana e Florestano Rossomandi” presso il prestigioso Knox College di Galesburg (USA),per il Laboratorio Musicale “Arena International” di Pola (Croazia), e nell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana (Slovenia). Ha insegnato “Musica da Camera” nei Conservatori di Musica di Ferrara, Campobasso e Teramo. E’ Direttore Artistico del 25° Concorso Internazionale “Florestano Rossomandi” fin dalla prima edizione.

Maria Arcangela Tenace, mezzosoprano consegue il “Diploma Accademico di II livello” in Canto Lirico e teatro musicale, presso il Conservatorio Statale di Musica “U. Giordano”, sotto la guida del M° Maria Paola De Luca con la quale continua ad approfondire il repertorio frequentando il corso libero, presso lo stesso Conservatorio di Musica.

Debutta come contralto solista nel “Requiem” di W. A. Mozart con “L’orchestra Sinfonica – Città di Roma”; nel “Requiem” di M. Haydn; nel “Gloria” di A. Vivaldi con l’orchestra da camera “Musicalia” e con la ICO 131 di Potenza; nella “Petite Messe Solennelle” di G. Rossini. E’ una delle sette straniere nell’ operetta inedita “L’isola azzurra” di E. Nardella. Orchestra del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, direzione del M° A. Palmacci.

E’ Anna nell’operina inedita “Le voci del Pollino” di L. Maletta. Orchestra 131 della Basilicata, direzione del M° M. Esposito. Nell’ambito della Manifestazione “Corto Circuito Musica Festival” è il mezzosoprano “en travestì”, affiancando Ettore Bassi e accompagnata dal M° Giovanna D’Amato e dal M° Giovanna Tricarico, nella presentazione de “Le memorie di Giacomo Casanova”. Nell’ambito della XXVIII Edizione della Manifestazione “Musica nelle Corti di Capitanata” è il mezzosoprano solista nella serata “Da Ravel… a Ravel”. Calca i palcoscenici di diversi teatri, quali il Teatro “Politeama” di Lecce, il Teatro “Marruccino” di Chieti, il Teatro “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno, il Teatro “Dell’Aquila” di Fermo, il Teatro “Della Fortuna” di Fano, il Teatro “U. Giordano” di Foggia, il Teatro “Marruccino” di Chieti, il Teatro “F. Stabile” di Potenza.

