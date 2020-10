Roseto comunale, apertura al pubblico da domenica 11 ottobre

Il Roseto Comunale, rispettando una tradizione ormai consolidata, in occasione della fioritura autunnale, apre i suoi cancelli al pubblico. Il prestigioso giardino resterà aperto tutti i giorni dalle 08.30 alle 17.30, fino al 25 ottobre 2020.

L’accesso sarà contingentato all’ingresso ed i visitatori dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole impartite dal DPCM, ai fini della prevenzione dei rischi da contagio da coronavirus.

In particolare i fruitori del Roseto sono tenuti all’osservanza dell’utilizzo dei previsti dispositivi sanitari (mascherine e guanti) nonché al rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro.

Avvertenza: il servizio igienico situato all’interno del Roseto Comunale, resterà chiuso al pubblico in quanto non è possibile gestire il servizio di pulizia nel rispetto di tutte le norme sanitarie richieste in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.

Visitare il Roseto

Le visite guidate al Roseto Comunale non avvengono tutto l’anno ma solo nei periodi di fioritura primaverile e autunnale. Ne viene data notizia sia sul sito istituzionale e del Dipartimento Tutela Ambientale.

Per informazioni contattare direttamente il Roseto Comunale al telefono o e-mail.

Tel. 06.5746810 – fax 0657135413

Orari: dal martedì alla domenica, dalle ore 08.30 alle ore 19.30

email: rosetoromacapitale@comune.roma.it

Via di Valle Murcia 6, Roma

