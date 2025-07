Roviano suona forte con il Festival di Musica

Roviano celebra 25 anni di passione, cultura e identità con un festival che è più di un evento: è un abbraccio collettivo Nel cuore verde della Valle dell’Aniene, tra vicoli di pietra e profumi di cucina antica, la Comunità Giovanile di Roviano spegne 25 candeline e lo fa come sa fare meglio: trasformando la piazza in un palcoscenico vivo, dove passato e presente si incontrano a ritmo di musica.

Con il contributo della Regione Lazio, nasce “Roviano Legendary Tribute – 25 anni di comunità e tradizione”, due serate – il 22 e 23 agosto – pensate per emozionare, cantare, ricordare. E soprattutto, sentirsi parte di qualcosa di più grande.

VENERDÌ 22 AGOSTO

Faber Quartet (ore 21:00)

​Un omaggio raffinato e sentito a Fabrizio De André, che torna sul palco del “boschetto” dopo 22 anni. Era il 2002 quando, sotto queste stesse querce, i gruppi cover fecero chiudere gli occhi alla piazza per ascoltare quel canto identico nel timbro genovese di Faber.

Queenmania (ore 22:30)

La leggenda dei Queen prende vita in una performance esplosiva. Coreografie, luci, costumi e – soprattutto – la potenza di un repertorio immortale. “We Will Rock Roviano”. I Queenmania tornano dopo 18 anni sul palco che li consacrò nel 2006. Ricordate quella serata? Il maxischermo che copriva il fondale, i due grandi leoni ai lati, e quel “folle e straordinario cantante” che con la sua prestazione istrionica fece rimbombare sotto il verde del bosco i cori immortali di rapsodie bohème. Preparatevi ad uno spettacolo musicale e scenico unico.

SABATO 23 AGOSTO

The AppLE PIES (ore 21:00) Dal Cavern Club fino alla fine del sogno: Il suono dei Beatles e degli AppLE PIES ritorna dopo 24 anni sul palco di Roviano con tutta la loro forza evocativa. Era il lontano 2001, un tributo storico, per chi lo ha vissuto e per chi li ha ereditato, un tuffo nel passato che non ha mai smesso di parlare.

Ciao Rino (ore 22:30)

I Ciao Rino e Rino Gaetano rappresentano il filo conduttore che ha accompagnato dal primo anno nel 2000 al decennale nel 2010, al ventennale del 2020, tutta la storia estiva e musicale della CGR. Un legame che va oltre la musica: è l’anima stessa dell’associazione. Ora, nel 2025, il cerchio si chiude e si riapre. Ironico, tagliente, tenero e ribelle: Rino Gaetano non è solo musica per Roviano, è identità, memoria, futuro. È il “fiorino” che unisce 25 anni di storia in un’unica, immortale canzone collettiva. Musica, sì. Ma anche memoria, territorio e futuro.

La Mostra “25 anni di CGR”

Memoria Fisica

Un racconto per pannelli espositivi nato dall’incontro tra soci attuali, soci fondatori e “soci futuri” – gli studenti della scuola media locale che rappresentano il ponte verso domani. Scatti d’archivio, volti, manifesti, proiezioni, sorrisi e battaglie: Un dialogo intergenerazionale dove chi ha vissuto quei primi giorni del 2000 tramanda la memoria a chi oggi porta avanti la tradizione, e insieme preparano il terreno per chi scriverà i prossimi capitoli. La CGR non è solo passato e presente: è soprattutto futuro.

Memoria Digitale

L’innovazione si unisce alla tradizione con un sito web interattivo e user-friendly realizzato in collaborazione con l’associazione locale Rovi – Spazio Creativo ETS. Ogni tributo prende vita sullo schermo con foto d’archivio, racconti audio e documenti storici. Un archivio digitale organizzato attraverso una Timeline Interattiva permanente che preserva il patrimonio culturale della CGR e lo rende accessibile a tutti, ovunque e per sempre. Potete visitarlo al link www.cgroviano.it

Area enogastronomica della tradizione

Dietro ai fornelli e in ogni angolo della festa, le vere protagoniste: le persone di Roviano. Donne e uomini del paese che con le loro mani impastano ricordi, cucinano identità, preparano accoglienza. Tutta la comunità si mobilita: chi cucina, chi serve, chi allestisce, chi accoglie.

Ogni piatto è un atto d’amore verso la terra, ogni gesto di ospitalità è resistenza culturale collettiva. Una festa che nasce dal paese e torna al paese, dove ogni abitante e ogni associazione, diventa custode e protagonista di una tradizione che si rinnova insieme.

Roviano Legendary Tribute non celebra solo un anniversario: rilancia una visione, quella di una comunità giovane, orgogliosa, capace di costruire cultura popolare con radici profonde e sguardo largo. Roviano è piccola, ma suona forte.E il 22 e 23 agosto, farà sentire la sua voce – e la sua musica – molto lontano.

