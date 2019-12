Sabato 14 dicembre torna Musei in Musica

Torna sabato 14 dicembre la festa dei suoni e della danza nelle sale dei Musei di Roma Capitale, dalle 20 alle 2 di notte.

Le arti, molte e molteplici, invitano ad una serata nella quale la fantasia e la perfezione, l’umana genialità, insomma, si fondono e si confondono, si definiscono a vicenda nelle suggestioni di note musicali, di colori e quadri, sculture e movimenti, oggetti preziosi, palcoscenici e luci e arazzi, brillìo di strumenti e vaghe ombre, spazi. E contorni.

Rimane immutata la formula dell’evento: biglietto simbolico di un euro (gratis per chi ha la Mic Card ) e si entra per visitare gli spazi, vedere le mostre in corso e ascoltare intanto la musica dal vivo.

Tra i musei coinvolti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti, Museo Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi.

Per l’organizzazione e la realizzazione dell’ormai tradizionale kermesse, Zètema Progetto Cultura ha pubblicato il relativo avviso : Musei in Musica 2019, per la selezione dei progetti musicali e di danza.

Musei in Musica è una manifestazione promossa dal Campidoglio (Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) e organizzata da Zètema Progetto Cultura.

Tutti gli appuntamenti per le Feste nei Musei