Sabato 5 dicembre inaugurazione nuovo mercato Montesacro di viale Adriatico

Sabato 5 dicembre 2020, alle ore 10:00, si terrà l’inaugurazione del Mercato Montesacro, lo storico mercato di viale Adriatico, alla presenza di Giovanni Caudo e Francesca Leoncini, rispettivamente presidente e Assessora al commercio del Municipio Roma III.

Alle 10:30, dopo il taglio del nastro, il Quintetto dell’Accademia degli Ostinati darà il via a una piccola esibizione. Prevista anche una piccola degustazione offerta dai commercianti dello stesso mercato e dall’Hosteria Magna e bevi.

“Si tratta della ristrutturazione, attesa da un decennio, di un manufatto importante inserito in un contesto di pregio, con il parco del Carrubo alle spalle, che puntiamo a riqualificare e che corrisponde alla precisa idea di rinascita per una parte della città oggi in sofferenza. Questo ambiente, prima molto più asfittico, riapre completamente rinnovato. Un ottimo risultato a cui abbiamo lavorato tutti e domani, finalmente, questa struttura verrà riconsegnata ai cittadini”. Queste le parole di Giovanni Caudo, in una nota.

“Nel complesso – spiega Francesca Leoncini – si contano 15 posteggi: tutti occupati tranne 3 ortofrutta, la pescheria ed il punto ristoro che verranno assegnati con un bando. Verrà riqualificato, al più presto, anche il piazzale antistante per consentire la sistemazione di tavolini e trasformare il mercato dandogli una dimensione di aggregazione anche sociale. Inoltre, a breve, saranno riqualificati i giardini con l’area giochi di via della Verna, dietro il mercato”.