Sagra del Carciofo di Ladispoli, piano straordinario per i treni: 4.200 posti in più per il 12 aprile

Su richiesta della Regione Lazio per la giornata del 12 aprile 2026 Trenitalia prevederà 4 nuovi treni straordinari per rispondere alla forte affluenza dei viaggiatori in occasione della Sagra del Carciofo a Ladispoli.

Tali treni sono stati programmati con materiale rotabile di tipo Vivalto a 6 vetture che garantiranno oltre 4.200 posti totali aggiuntivi rispetto all’offerta ordinaria.

«La Sagra del Carciofo di Ladispoli è un evento di grande rilevanza per la nostra Regione, molto conosciuto e apprezzato in tutta Italia. Per questo abbiamo chiesto a Trenitalia di rafforzare il servizio di trasporto su ferro per consentire ai tanti visitatori di poter raggiungere la città di Ladispoli e godersi al meglio questa giornata», dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Di seguito i treni straordinari:

* R 32779 (Ladispoli 16:30 – Roma Ostiense 17:20);

* R 32778 (Roma Ostiense 17.50 – Ladispoli 18.28);

* R 32781 (Ladispoli 18:45 – Roma Ostiense 19.25);

* R 32782 (Roma Ostiense 19.50 – Civitavecchia 21.00)

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