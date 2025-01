Salvator Dalì: dove il sogno diventa realtà

Dal 25 gennaio al 27 luglio 2025, il Museo Storico della Fanteria dell’Esercito Italiano di Roma ospita la mostra “Salvator Dalí, tra arte e mito”. In un percorso di oltre 80 opere appartenenti a collezioni private di Belgio e Italia ci immergeremo nel mondo surrealista di Dalí. Le sue inconfondibili opere sono contraddistinte da una particolare tecnica, che lui stesso definisce “metodo paranoico-critico”. Infatti, attraverso la sua arte immortale il caos del suo inconscio (la paranoia) che prende forma grazie alla razionalizzazione del delirio, ovvero il momento critico. Nella mostra, a cura di Vincenzo Sanfo, sono esposte anche opere di altri artisti affini al pensiero surrealista di Dalí così da omaggiare appieno il mondo surrealismo europeo.

“L’itinerario espositivo si sviluppa con un approccio antologico, partendo dai primi anni della carriera dell’artista e dal fondamentale incontro con figure come il poeta Federico García Lorca, rappresentato in mostra da inediti disegni surrealisti, e il regista Luis Buñuel, presente con spezzoni di film che hanno segnato il percorso creativo di Dalí – spiega il curatore, Vincenzo Sanfo – Questi legami hanno contribuito a plasmare il futuro di uno dei più grandi protagonisti dell’arte del Novecento. Il percorso continua attraverso tutte le fasi della produzione artistica di Dalí, fino alle ultime sperimentazioni oniriche degli anni finali della sua vita”. L’esposizione non sarà caratterizzata solo da dipinti e sculture, ma anche da ceramiche, documenti, libri, fotografie e litografie incluse quelle legate ai lavori di García Lorca e alla Divina Commedia.

“Questa mostra rappresenta, in un periodo così intenso di attività legate al Giubileo 2025, un’occasione unica per immergersi nel genio creativo di Dalí e nel contesto artistico e culturale del surrealismo, offrendo una prospettiva completa e affascinante su uno dei movimenti più influenti del secolo scorso, fornendo anche un’interessante testimonianza storica del sentire di quei tempi – aggiunge Salvatore Lacagnina, responsabile di Navigare – Un percorso in cui l’arte appare potente e immediata, che suscita forti emozioni nello spettatore, senza necessariamente essere un esperto. Un viaggio nel ‘bello’, per avvicinare e far appassionare a questo mondo chiunque varchi la soglia di ingresso al museo”.

Info “Salvador Dalí, tra arte e mito”:

Date: dal 25 gennaio al 27 luglio 2025

Luogo: Museo Storico della Fanteria, Piazza di Santa Croce in Gerusalemme, 7, Roma

Orari:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 09:30 alle ore 19:30;

sabato e domenica: dalle ore 09:30 alle ore 20:30.

Ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura.

Costo biglietto:

€ 15.00 Biglietto intero WEEKEND E FESTIVI;

€ 13.00 Biglietto intero Feriali;

€ 10.00 Biglietto Ridotto (solo in biglietteria): TUTTI I GIORNI Giovani fino a 14 anni, Giornalisti, Universitari, Convenzioni;

€ 10.00 Gruppi oltre 10 persone;

€ 16.00 Biglietto Open Include ingresso salta la fila;

€ 5.00 Scuole1; Gratuito Bambini fino a 5 anni

Sito web: https://www.navigaresrl.com/mostra/salvador-dali-tra-arte-e-mito-2/

Per informazioni: prenotazioni@navigaresrl.com oppure contattare i recapiti telefonici +39 351 840 3634 – +39 333 609 5192

