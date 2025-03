Ritratti di poesia all’Auditorium Conciliazione 

L’Auditorium Conciliazione di Roma ospiterà la XVIII edizione di Ritratti di Poesia, promossa e organizzata dalla Fondazione Roma in collaborazione con InventaEventi S.r.l.

La manifestazione, unica nel suo genere, rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della parola poetica e si propone di essere un osservatorio sulla ricchezza e la varietà della poesia contemporanea, accogliendo sul palco voci nazionali e internazionali e avvicinando alla poesia un pubblico ampio, composito e soprattutto giovane. L’obiettivo principale è quello di rendere la poesia accessibile, facendo sì che diventi uno strumento di dialogo e condivisione tra culture e generazioni.

Ritratti di Poesia si distingue per la capacità di mettere in dialogo linguaggi artistici diversi, creando un legame tra la poesia e altre espressioni creative. Oltre a incontri con poeti italiani e stranieri, il festival proporrà infatti momenti dedicati all’interazione tra la parola poetica e discipline come la musica, l’arte visiva e la performance teatrale.

In questa edizione, inoltre, particolare attenzione sarà dedicata alla città di Roma, da sempre al centro delle attività e dell’impegno culturale della Fondazione Roma.

Per circa 10 ore consecutive, a partire dalle 9.30, si alterneranno sul palco dell’Auditorium Conciliazione, più di 40 ospiti, tra cui: Simon Armitage, Alessandro Anil, Daniela Attanasio, Luca Barbarossa, Isabella Bignozzi, Nicola Bultrini, Maria Grazia Calandrone, Nanni Cagnone, Yolanda Castaño, Tatev Chakhian, Maria Teresa Ciammaruconi, Mircea Cărtărescu, Roberta Durante, Flavio Francucci, Tommaso Giartosio, Francesca Genti, Meri Gorni, Graziano Graziani, Alfonso Guida, Roberta Ioli, Katarína Kucbelová, Michael Krüger, Giuliano Logos, Cinzia Marulli, Stefano Massari, Alberto Melone, Alessandro Moscè, Tommaso Ottonieri, Daniele Piccini, Sacha Piersanti, Lamberto Pignotti, Gilda Policastro, Antiniska Pozzi, Loretto Rafanelli, Silvia Rosa, Irene Santori, Aleš Šteger, Colm Tóibín, Jure Tori, Giulia Trippetta.

La giornata inizierà con Caro Poeta, l’appuntamento tradizionale che vede protagonisti gli studenti dei licei Vittoria Colonna, Niccolò Machiavelli, Tullio Levi Civita e dell’Istituto Carlo e Nello Rosselli. Durante l’anno scolastico, i poeti Alessandro Anil, Nicola Bultrini, Maria Grazia Calandrone e Sacha Piersanti hanno dialogato con gli studenti, guidandoli nella creazione delle proposte poetiche che saranno presentate sul palco del festival. Questo incontro rappresenta un momento di scambio tra giovani e poeti, in cui la poesia diventa uno strumento di riflessione e confronto.

Gli incontri dedicati alla poesia internazionale, dal titolo Poesia sconfinata vedranno come protagonisti: Tatev Chakhian, poetessa armena, che porterà la sua visione poetica internazionale a cura di Vincenzo Mascolo; Katarína Kucbelová, poetessa slovacca, a cura di Zuzana Nemčíková; la spagnola Yolanda Castaño introdotta da Lello Voce; Simon Armitage, poeta inglese di straordinaria rilevanza, che è stato nominato Poet Laureate del Regno Unito il 10 maggio 2019, il cui incontro è curato da Massimo Bocchiola.

Tra gli ospiti internazionali spiccano anche lo scrittore e poeta irlandese Colm Tóibín, che presenterà i suoi lavori in un incontro condotto da Giorgia Sensi e Philip Morre, e lo scrittore e poeta rumeno Mircea Cărtărescu, introdotto da Bruno Mazzoni.

Come ogni anno saranno rappresentate le diverse modalità di fare poesia oggi in Italia grazie agli appuntamenti della serie Di penna in penna, dedicati alla poesia italiana contemporanea. I 14 poeti e poetesse che leggeranno le loro poesie saranno: Roberta Durante, Francesca Genti e Antiniska Pozzi, Maria Teresa Ciammaruconi, Isabella Bignozzi e Stefano Massari, Alfonso Guida, Roberta Ioli, Daniele Piccini, Alessandro Moscè, Tommaso Ottonieri, Silvia Rosa, Tommaso Giartosio e Loretto Rafanelli.

Nel corso della giornata sarà protagonista anche la “dozzina” del Premio Strega Poesia 2025, la selezione dei dodici libri scelti dalla giuria tra 135 opere candidate. Gli autori e le autrici, presenti fisicamente o tramite video, condivideranno una poesia tratta dai loro libri, offrendo un assaggio della loro poetica. Questo appuntamento rappresenta la prima uscita pubblica dei finalisti dopo l’annuncio ufficiale.

Tra gli appuntamenti multidisciplinari, particolare rilievo avranno le performance poetico-musicali del poeta sloveno Aleš Šteger, accompagnato dalla fisarmonica di Jure Tori, e l’appuntamento Le stanze dei poeti dedicato all’artista e scrittrice Meri Gorni, che da più di venti anni è impegnata a costruire un vocabolario visivo in cui fa corrispondere un video a ogni parola.

Ha esposto in gallerie e musei in tutto il mondo. I suoi libri sono presenti, tra l’altro, al Metropolitan Museum of Art di New York. Di recente ha raccolto nel libro Stanze le poesie di alcuni poeti contemporanei, un libro in cui poesia e disegno si incontrano per raccontare i luoghi di scrittura e lettura preferiti di alcuni autori contemporanei.

Giuliano Logos, campione mondiale di poetry slam, si esibirà in una performance intitolata Abraxas Shot, un esempio di poesia che mescola ritmo, teatro e improvvisazione.

Si terrà inoltre un incontro con Lamberto Pignotti, pioniere della poesia visiva italiana, che esplorerà le connessioni tra poesia, arte e linguaggi contemporanei. La sua opera artistica, che ha ottenuto numerosi e significativi riconoscimenti anche all’estero, si caratterizza per l’unione di segni e codici di provenienza diversa. L’incontro è a cura di Lello Voce.

Tra gli appuntamenti dedicati alla città di Roma spicca Per le strade di Roma, un’immersione poetica nei vicoli della città eterna, con letture tratte dalla tradizione romanesca nell’interpretazione di Flavio Francucci, Alberto Melone e Giulia Trippetta. Si tratta dell’estratto di un progetto più ampio ideato da Graziano Graziani e prodotto nel 2022 dal Teatro di Roma: i racconti di undici vie o piazze intitolate ad altrettante poetesse e poeti capitolini, arricchiti da descrizioni dettagliate del luogo, indicazioni stradali, riferimenti storici e architettonici e dalla lettura di alcuni versi del poeta dal quale prende il nome il luogo.

Saranno date anche anticipazioni sulle altre attività di Ritratti di Poesia, tra cui l’ampliamento del sito web con la creazione di alcune rubriche dedicate al mondo della poesia e la realizzazione di video che, attraverso il collegamento con tematiche contemporanee, intendono contribuire all’offerta di una modalità attuale di raccontare la poesia agli studenti. Ritratti di Poesia, infatti, sta progressivamente incrementando l’impegno per la diffusione tra i giovani della cultura poetica e a questo fine la manifestazione è stata di recente inserita tra le attività formative del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università La Sapienza di Roma.

Nel corso della mattinata, saranno assegnati i premi della Fondazione Roma – Ritratti di Poesia. Il Premio Fondazione Roma – Ritratti di Poesia, che celebra la carriera di un grande poeta italiano, sarà conferito a Nanni Cagnone, mentre il Premio Internazionale Fondazione Roma – Ritratti di Poesia andrà al poeta tedesco Michael Krüger, riconosciuto a livello internazionale. Questi prestigiosi riconoscimenti saranno consegnati da una giuria composta da Cesare Imbriani, Francesca Bernardini, Marina Formica, Bruno Mazzoni e Elio Pecora.

Il pomeriggio inizierà invece con le premiazioni di Ritratti di poesia.280 e Ritratti di poesia.si stampi. Il concorso Ritratti di poesia.280, giunto alla sua undicesima edizione, invita a riflettere sul rapporto tra poesia e comunicazione contemporanea. In un’epoca caratterizzata dalla velocità e dalla sintesi, il concorso chiede ai partecipanti di comporre un testo poetico in soli 280 caratteri, promuovendo una nuova consapevolezza del linguaggio. La giuria di questa edizione è composta da Cinzia Marulli, Sacha Piersanti e Irene Santori.

Il premio Ritratti di poesia.si stampi, invece, è giunto alla sua quarta edizione e è dedicato a giovani poeti e poetesse under 30 che non hanno mai pubblicato libri di poesia. Questo concorso intende sostenere i nuovi talenti offrendo loro la possibilità di pubblicare la propria opera prima con la casa editrice Interno Poesia. La giuria della diciottesima edizione, composta da Daniela Attanasio, Graziano Graziani e Gilda Policastro, premierà l’autore o l’autrice che meglio rappresenta la poesia emergente.

La giornata si concluderà con l’intervista di Federica Gentile a Luca Barbarossa sul rapporto tra la poesia e la canzone. Seguirà un breve live del cantautore, che regalerà al pubblico un viaggio musicale accompagnato dalla sua voce e dalla sua chitarra.

Le iniziative collaterali di Ritratti di Poesia

Durante l’anno si terranno anche delle attività extra di Ritratti di Poesia, nate con l’obiettivo di ampliare la diffusione della poesia contemporanea e offrire strumenti sempre nuovi per approfondirla e consultarla. Tra le iniziative principali vi sono sei video realizzati con la partecipazione di Franco Buffoni, Maria Grazia Calandrone e Carmelo Princiotta, che affrontano temi poetici di grande interesse mettendoli in relazione con autrici e autori significativi.

Buffoni si soffermerà sui segreti della poesia e sul simbolo dell’albatros di Baudelaire come metafora contro il bullismo, Calandrone esplorerà il rapporto tra poesia e realtà, tra immaginazione e sentimento, mentre Princiotta dedicherà due interventi al ruolo delle donne nella poesia contemporanea, approfondendo le figure di Biancamaria Frabotta e Patrizia Cavalli.

Oltre a questi video, tra l’edizione 2025 e quella del 2026, saranno organizzati tre incontri dedicati a temi poetici di carattere generale, offrendo ulteriori occasioni di confronto e riflessione. Un’altra importante iniziativa riguarderà l’ampliamento del sito web della manifestazione, che ospiterà una nuova rubrica intitolata Poesia e altro suddivisa in diverse sezioni: Arte e poesia raccoglierà materiali e approfondimenti sugli appuntamenti in cui la poesia si intreccia con altre forme artistiche, Scritti a mano offrirà una collezione di poesie autografe di alcune delle voci più rilevanti del panorama contemporaneo, Inediti presenterà testi poetici mai pubblicati donati dagli autori e dalle autrici a Ritratti di Poesia, Riflessioni sarà uno spazio di dialogo sulle diverse idee intorno alla poesia, mentre Notizie e progetti permetterà di rimanere aggiornati su ciò che accade nel mondo della cultura con particolare attenzione alla poesia italiana e internazionale.

Il sito verrà inoltre arricchito con schede dedicate ai poeti e alle poetesse che hanno partecipato alla manifestazione, creando un archivio prezioso per chi desidera approfondire il loro percorso artistico. Con queste iniziative, Ritratti di Poesia conferma il suo impegno nella promozione della poesia contemporanea, offrendo strumenti sempre nuovi per coinvolgere un pubblico più ampio e appassionato.

Il materiale di tutte le edizioni della manifestazione si può trovare sul sito web ritrattidipoesia.com

RAI CULTURA è media partener di Ritratti di Poesia.

