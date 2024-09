San Basilio, rapina da 50mila euro messa a segno in una tabaccheria: è caccia ai banditi

Due rapinatori, armati e col volto coperto, hanno messo a segno un colpo da oltre 50mila euro in una tabaccheria di San Basilio. L’assalto è avvenuto intorno alle 22 di ieri , lunedì 9 settembre, in via Morrovalle.

I malviventi, entrambi con accento campano, sono entrati nel locale: uno di loro impugnava una pistola, creando il terrore tra i presenti.