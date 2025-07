San Basilio, ustionato mentre accende il barbecue sul terrazzo: grave un 18enne

Una serata d’estate trasformata in tragedia nel cuore di San Basilio, dove un semplice barbecue tra amici si è concluso con un giovane gravemente ustionato.

È successo nella serata di lunedì 29 luglio, su un terrazzo condominiale di via Sirolo, quando un ragazzo di 18 anni è rimasto vittima di un’esplosione provocata da un ritorno di fiamma.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione Roma San Basilio, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118, il giovane stava cercando di accendere una griglia utilizzando una bottiglia contenente liquido infiammabile, probabilmente alcol o benzina.

Ma qualcosa è andato storto: un’improvvisa fiammata ha raggiunto il contenitore, che è esploso tra le mani del ragazzo, investendolo in pieno sul busto e sul volto.

Erano da poco passate le 22:00 quando è scattato l’allarme. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni presenti, poi sono arrivati gli operatori sanitari che hanno stabilizzato il giovane e lo hanno trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I, dove è ora ricoverato in prognosi riservata per ustioni di secondo grado nella parte superiore del corpo.

Fortunatamente, l’esplosione non ha provocato danni strutturali né ha coinvolto altre persone presenti in terrazza. Ma l’episodio ha sollevato l’attenzione sui rischi connessi all’uso improprio di materiali infiammabili, soprattutto in contesti condominiali e durante attività domestiche apparentemente innocue come un barbecue.

Gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti per chiarire la natura esatta del liquido usato e se vi siano eventuali responsabilità.

