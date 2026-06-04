San Camillo Forlanini, eseguito il millesimo trapianto di fegato: una maratona da tre interventi in 24 ore

Tre sale operatorie illuminate a giorno in contemporanea, tre equipe chirurgiche al lavoro senza sosta e tre organi salvavita arrivati quasi simultaneamente dagli ospedali di Latina, Agrigento e dal Sant’Andrea di Roma.

È con questa incredibile maratona medica, scattata lo scorso 28 maggio, che il Polo Interaziendale Trapianti (POIT) San Camillo-Spallanzani ha tagliato il traguardo storico del millesimo trapianto di fegato.

Un numero tondo che racchiude un quarto di secolo di eccellenza clinica, sacrifici e innovazione scientifica.

Nato nel 2001 da una felice intuizione del professor Eugenio Santoro, il centro è diventato negli anni un hub di riferimento internazionale, registrando un’impressionante accelerazione sotto la guida del professor Giuseppe Maria Ettorre.

La curva del miracolo: da 35 a oltre 100 trapianti l’anno

I dati della crescita del POIT raccontano una traiettoria che ha rivoluzionato la rete delle emergenze della Capitale. Fino al 2020, il centro viaggiava su una media stabile di circa 35 trapianti di fegato all’anno.

Dal 2021 è scattato il cambio di passo: 61 interventi, saliti a 66 nel 2022, a oltre 80 nel 2023, fino ad abbattere lo storico muro dei 100 trapianti annui sia nel 2024 sia nel 2025.

Il 2026 si preannuncia ancora più straordinario: in poco più di quattro mesi gli interventi eseguiti sono già 58, a un ritmo che viaggia ben oltre i record precedenti.

Un’efficienza che ha trasformato il polo romano in una calamita nazionale: oggi il 40% dei pazienti trattati proviene da fuori regione, invertendo la storica tendenza ai viaggi della speranza verso il Nord Italia.

Frontiera oncologica: curare l’incurabile

La vera forza del centro di circonvallazione Gianicolense, tuttavia, non sta solo nei volumi ma nell’altissima complessità dei casi trattati.

Il 30% degli interventi viene eseguito su pazienti in imminente pericolo di vita, mentre il 40% è destinato a malati oncologici affetti da epatocarcinoma, colangiocarcinoma o metastasi epatiche da tumori del colon-retto.

Proprio su quest’ultimo fronte, il POIT è all’avanguardia con tre protocolli sperimentali per trapiantare il fegato in pazienti giudicati non operabili con la chirurgia tradizionale.

«Fino a pochi anni fa queste risposte erano considerate al limite del trattabile, oggi sono una pratica consolidata del nostro centro», spiega con orgoglio il professor Giuseppe Maria Ettorre, Direttore della UOC Chirurgia Generale e Trapianti.

«Questo traguardo è il frutto del sacrificio di una squadra straordinaria. Ma tutto questo non esisterebbe senza la cultura della donazione: un gesto d’amore immenso che consente di restituire una vita a chi non ha altre opzioni terapeutiche».

Un modello interaziendale promosso dalla Regione

Il successo dei mille trapianti poggia su un modello organizzativo integrato e fortemente sostenuto dalla Regione Lazio, che negli anni ha stanziato risorse e investito sul Padiglione Puddu del San Camillo, dove dallo scorso agosto sono attivi nuovi ambienti e sale operatorie dedicate di ultimissima generazione.

La catena del valore vede lavorare in simbiosi la squadra chirurgica di Ettorre con la UOC di Anestesia e Rianimazione diretta dal professor Luigi Tritapepe, colonna portante nella delicatissima gestione perioperatoria e nella sicurezza del paziente.

A coordinare la complessa macchina dei trasporti e dei prelievi d’organo c’è la regia del Centro Regionale Trapianti Lazio, guidato dal dottor Mariano Feccia, affiancata dalle competenze dell’INMI Lazzaro Spallanzani. Una sinergia d’acciaio che, partendo dal dolore di una donazione, ha saputo regalare mille nuove albe.

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