San Lorenzo e San Giovanni sotto controllo: sgomberi, bonifiche e sicurezza urbana

Roma continua la sua battaglia per il ripristino della legalità e del decoro urbano. Questa volta, a finire sotto la lente della Polizia di Stato sono state le zone di San Lorenzo e San Giovanni, nell’ambito di un’operazione straordinaria coordinata dalla Questura di Roma.

L’obiettivo? Contrastare degrado, insediamenti abusivi e situazioni di illegalità diffusa.

IL PIANO DI AZIONE: STRADE PASSATE AL SETACCIO

Gli agenti del commissariato San Lorenzo e del VII Distretto San Giovanni, affiancati da unità della Polfer e della Polizia Locale, hanno concentrato i controlli in alcuni punti strategici del quartiere:

Porta Tiburtina

Via dei Frentani

Via Cesare de Lollis

Via Cilicia

Un intervento mirato, che non si è limitato solo ai controlli di polizia, ma ha visto anche la partecipazione del personale AMA del Comune di Roma, impegnato in un’ampia operazione di bonifica e sanificazione.

SGOMBERI E DASPO URBANI: LA LOTTA CONTRO IL DEGRADO

Durante i controlli, gli agenti hanno individuato e smantellato giacigli di fortuna e sgomberato due insediamenti abusivi lungo la ferrovia Roma-Civitavecchia, in prossimità di via Cilicia.

Inoltre, due persone senza fissa dimora, un uomo e una donna di nazionalità straniera, sono state raggiunte da un DASPO urbano per l’uso improprio di bracieri in aree pubbliche, pratica che può rappresentare un rischio sia per l’incolumità delle persone che per la sicurezza della città.

UNA STRATEGIA CONTRO IL DEGRADO

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia, portata avanti dalla Questura da diversi mesi, che punta su un presidio costante delle aree critiche di Roma.

Un progetto che non si ferma solo alla repressione dei reati, ma mira a una trasformazione urbana e sociale, coniugando prevenzione, sicurezza e decoro.

