San Valentino… poesie e canzoni d’amore

Una serata di San Valentino martedì 14 febbraio 2023 dedicata alle poesie e canzoni d’amore quella organizzata dall’associazione Polvere di Stelle presso il ristorante Domus Ristora in via 644 (angolo via di Centocelle 40).

Presenta Henos Palmisano.

Prevista la partecipazione straordinaria di Maria Chiara Forbicioni

È gradita la partecipazione di chi voglia suonare, cantare e recitare poesie proprie o di altri autori.