Sangue a Tiburtina: 26enne accoltellato e in fin di vita al Policlinico
A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che lo hanno visto barcollare nel piazzale mentre cercava aiuto, prima di accasciarsi in una pozza di sangue
Una notte segnata dalla violenza nell’area della stazione Roma Tiburtina, dove un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo un’aggressione a coltellate.
A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che lo hanno visto barcollare nel piazzale mentre cercava aiuto, prima di accasciarsi in una pozza di sangue.
L’episodio è avvenuto intorno alle 23:30 di giovedì 30 aprile. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione Nomentana, la vittima è un 26enne di origine somala, già noto alle forze dell’ordine e solito frequentare la zona.
L’aggressione si sarebbe consumata poco prima nell’area parcheggi della vicina Autostazione Tibus.
Nonostante le ferite, il giovane è riuscito a trascinarsi fino allo scalo ferroviario, nel tentativo disperato di mettersi in salvo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori del 118: presentava tre coltellate, due al fianco sinistro e una alla schiena, con la lama rimasta conficcata nel dorso.
Trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione dell’arma. Al momento è ricoverato in prognosi riservata, in condizioni definite critiche.
Le indagini sono in pieno corso. I militari stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti tra l’autostazione e la stazione ferroviaria, nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare l’autore, fuggito subito dopo il blitz.
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