Sangue a Tiburtina: 26enne accoltellato e in fin di vita al Policlinico

Una notte segnata dalla violenza nell’area della stazione Roma Tiburtina, dove un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo un’aggressione a coltellate.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che lo hanno visto barcollare nel piazzale mentre cercava aiuto, prima di accasciarsi in una pozza di sangue.

L’episodio è avvenuto intorno alle 23:30 di giovedì 30 aprile. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione Nomentana, la vittima è un 26enne di origine somala, già noto alle forze dell’ordine e solito frequentare la zona.

L’aggressione si sarebbe consumata poco prima nell’area parcheggi della vicina Autostazione Tibus.

Nonostante le ferite, il giovane è riuscito a trascinarsi fino allo scalo ferroviario, nel tentativo disperato di mettersi in salvo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori del 118: presentava tre coltellate, due al fianco sinistro e una alla schiena, con la lama rimasta conficcata nel dorso.

Trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione dell’arma. Al momento è ricoverato in prognosi riservata, in condizioni definite critiche.

Le indagini sono in pieno corso. I militari stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti tra l’autostazione e la stazione ferroviaria, nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare l’autore, fuggito subito dopo il blitz.

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