Sangue a Tor Sapienza: 37enne accerchiato e accoltellato nel “Ghetto della droga”

Un uomo di 37 anni, cittadino georgiano, è stato ferito con un’arma da taglio al termine di una violenta lite esplosa all’interno di uno stabile occupato in via Cesare Tallone, a Roma.

Nonostante la ferita riportata al gluteo, la vittima è riuscita a uscire autonomamente dall’edificio e a chiedere aiuto in strada, attirando l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

L’aggressione e la fuga tra i corridoi

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori della Polizia di Stato e dei Carabinieri della stazione di Tor Sapienza, l’uomo sarebbe stato affrontato da tre individui all’interno dell’edificio occupato.

La situazione sarebbe degenerata in pochi istanti: dopo un breve alterco, uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello colpendo il 37enne.

Subito dopo, il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente, dileguandosi tra i corridoi e gli ambienti interni dello stabile prima dell’arrivo delle pattuglie della Compagnia Montesacro.

Un contesto segnato da criticità

L’episodio si inserisce in un quadro già fortemente problematico. Nei giorni precedenti, un’operazione di controllo interforze aveva evidenziato diverse criticità all’interno e nei pressi dell’edificio. Durante le verifiche erano inoltre stati rinvenuti sette scooter rubati, segnalati per ricettazione.

Una struttura mai bonificata

Lo stabile di via Cesare Tallone, già teatro in passato di incendi e sgomberi parziali, non è mai stato completamente messo in sicurezza, lasciando spazio a nuovi ingressi e a occupazioni irregolari.

La mancata bonifica definitiva avrebbe favorito il progressivo reinsediamento di più gruppi di persone in condizioni di forte marginalità.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accoltellamento e identificare i tre responsabili, ancora in fuga.

Non si esclude che l’aggressione possa essere maturata in un contesto di tensioni interne allo stabile, potenzialmente legate alla gestione di attività illecite nell’area.

Il quartiere resta così al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, in una zona dove le condizioni di degrado urbano e occupazione abusiva continuano a rappresentare un fattore di criticità per la sicurezza.

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