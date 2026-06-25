Sangue all’alba a Ostia Antica: 35enne accoltellato a morte fuori da un locale alla Longarina

Un violentissimo fatto di sangue squote il litorale romano. Un uomo di 35 anni è morto nelle prime ore della mattina, trafitto da diversi fenti sferrati con un’arma da taglio al culmine di una lite esplosa in strada.

L’omicidio si è consumato nel quadrante della Longarina, a Ostia Antica, una zona residenziale e di campagna solitamente tranquilla, svegliata bruscamente dal suono delle sirene e dall’andirivieni dei mezzi di soccorso.

Il dramma è avvenuto intorno alle 5:00 in via di Castel Fusano, nei pressi di un esercizio commerciale della zona.

I carabinieri sono al lavoro per risalire all’identità del killer e per ricostruire i tasselli di un mosaico investigativo ancora avvolto da molti interrogativi.

La dinamica dell’agguato e la corsa inutile in ospedale

La vittima, un cittadino di nazionalità romena già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti reati, si trovava nei pressi del locale quando è stato affrontato dal suo aggressore.

Tra i due sarebbe nato un alterco verbale, trasceso nel giro di pochi istanti in una vera e propria aggressione fisica.

Il killer ha estratto un coltello sferrando più fendenti all’indirizzo del 35enne, colpendolo in punti vitali e lasciandolo a terra sanguinante prima di dileguarsi nel buio.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’automedica.

I sanitari hanno prestato le prime cure d’emergenza sul posto per tamponare le profonde ferite da taglio, disponendo poi il trasferimento a sirene spiegate verso il pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia.

Nonostante la corsa contro il tempo e i disperati tentativi dei medici di stabilizzarlo, le lesioni riportate dal 35enne si sono rivelate troppo gravi. L’uomo è deceduto poco dopo il suo ricovero all’interno della struttura sanitaria a causa delle massicce emorragie provocate dai colpi subiti.

Le indagini: rilievi scientifici e caccia alle telecamere

L’area dell’aggressione è stata blindata e delimitata con i nastri segnaletici per consentire lo svolgimento dei rilievi tecnici.

Le indagini sono coordinate dai Carabinieri della stazione di Ostia Antica, supportati dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ostia.

Gli investigatori stanno scavando nel passato del 35enne, ricostruendo i suoi ultimi spostamenti, le frequentazioni e i contatti telefonici avuti nelle ore precedenti all’omicidio nel tentativo di isolare un possibile movente.

Un aiuto fondamentale per dare un volto all’assassino potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti lungo via di Castel Fusano e nelle aree limitrofe.

I militari hanno già acquisito i nastri delle telecamere per verificare se i dispositivi abbiano ripreso le fasi della colluttazione o la successiva fuga del killer, a piedi o a bordo di un veicolo.

Al momento, la Procura non esclude alcuna pista: dal regolamento di conti nell’ambiente della criminalità locale alla lite per futili motivi degenerata nel sangue.

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